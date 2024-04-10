營收速報 - 中信金(2891)3月營收年增大幅成長79.8%
鉅亨網新聞中心 2024-04-10 14:18
台北時間10日，2024年3月中信金(2891-TW)營收公布為新台幣13,873,120,000元， 年增率大幅成長79.8%，月增率衰退-7.28%， 連續2個月營收月衰退，最新價為31.85元
今年以來累積營收為48,512,905,000元，累計年增率106.1%
近5日股價上漲1.1%，相關金融保險上漲0.75%， 短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-7535 張
- 外資買賣超：-2765 張
- 投信買賣超：-4371 張
- 自營商買賣超：-399 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/3
|13,873,120
|79.8%
|-7.28%
|2024/2
|14,962,690
|96.83%
|-23.96%
|2024/1
|19,677,095
|139.37%
|101.71%
|2023/12
|9,755,268
|500.07%
|19.7%
|2023/11
|8,149,823
|433.94%
|-30.86%
|2023/10
|11,787,572
|249.32%
|-8.29%
中信金(2891-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資金融相關事業。經主管機關核准辦理之其他有關業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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