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鉅亨速報

營收速報 - 中信金(2891)3月營收年增大幅成長79.8%

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 14:18

台北時間10日，2024年3月中信金(2891-TW)營收公布為新台幣13,873,120,000元， 年增率大幅成長79.8%，月增率衰退-7.28%， 連續2個月營收月衰退，最新價為31.85元

今年以來累積營收為48,512,905,000元，累計年增率106.1%

近5日股價上漲1.1%，相關金融保險上漲0.75%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-7535 張
  • 外資買賣超：-2765 張
  • 投信買賣超：-4371 張
  • 自營商買賣超：-399 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 13,873,120 79.8% -7.28%
2024/2 14,962,690 96.83% -23.96%
2024/1 19,677,095 139.37% 101.71%
2023/12 9,755,268 500.07% 19.7%
2023/11 8,149,823 433.94% -30.86%
2023/10 11,787,572 249.32% -8.29%

中信金(2891-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資金融相關事業。經主管機關核准辦理之其他有關業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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