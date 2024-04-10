中興電 1Q24營收創新高！3面向分析重電大廠後市

中興電 3 月合併營收 23.35 億元（+12.1%YoY），1Q24 營收 61.39 億元（+5.09%YoY），同創新高。現階段在手訂單 340 億元，2024 年國內將再取單 350 億元，除了國內重電設備與工程訂單能見度長以外，公司與同業合作爭取美國電力公司訂單，目前公司的 GCB 與 CIO 在認證當中；此外，日本對重電設備需求量也很大，公司出貨 84KV 與 72.5KV 的 GIS 部分組件至日本。國內訂單應接不暇，中期營運及股價展望正向。

中興電重電事業 2023 年營收 120 億元，在手訂單 340 億元，2024 年將再取單 350 億元（原本預估 300 億元），主要是增加離島如澎湖與小離島岸場的訂單，公司能取得訂單，與公司的儲能 EPC 案場能力、工程能力、微電網與 GIS 能力有關。除了國內重電設備與工程訂單能見度長以外，公司與同業合作獲取美國 1,900 萬美元變壓器訂單，預期交期為 18 個月，由合作夥伴出小型變壓器，搭配公司的 GCB 與 CIO，目前變壓器已通過認證，出貨時間將落在明年，公司的 GCB 與 CIO 在認證當中。此案主要只出設備給美國的公司，美國公司的客戶為德州的電力公司。除了美國，日本對重電設備需求量也很大，公司出貨 84KV 與 72.5KV 的 GIS 部分組件至日本，此由中國的工廠出貨，2023 年金額已達 3 億元，預估今年將再成長 20%。