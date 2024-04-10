兆豐銀行通過ISO 20400永續採購指南認證

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-10 13:32

兆豐金控旗下兆豐銀行導入「ISO 20400 永續採購指南」，以系統化方式將永續觀念落實在採購政策與採購實務，通過第三方驗證單位 SGS 績效評核認證，授證儀式於 3 月 28 日由兆豐銀行副總經理葉念茲代表接受 SGS 頒授證書。

葉念茲表示，兆豐銀行為了落實永續採購，成立「永續採購推動小組」，透過檢視現行採購作業及實務，鑑別出可能產生的風險與機會，制定永續採購政策、永續採購管理、供應商管理程序等文件，建立明確管理採購流程，以六大永續採購原則，積極推動綠色採購，優先採購具節能與環保標章產品，並將永續採購概念擴及到合作的供應商，期許與供應商共同致力於實踐企業社會責任。