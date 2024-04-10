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鉅亨速報

營收速報 - 皇翔(2545)3月營收年增大幅成長1806.83%

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 14:17

台北時間10日，2024年3月皇翔(2545-TW)營收公布為新台幣2,046,142,000元， 年增率大幅成長1806.83%，月增率成長2326.9%， ，最新價為46.2元

今年以來累積營收為2,430,173,000元，累計年增率324.38%

近5日股價上漲1.21%，相關建材營造上漲3.42%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+533 張
  • 外資買賣超：+431 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+102 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 2,046,142 1806.83% 2326.9%
2024/2 84,311 -59.54% -71.87%
2024/1 299,720 16.65% -66.32%
2023/12 889,937 89.71% -41.86%
2023/11 1,530,716 320.01% 411.71%
2023/10 299,138 -28.5% 27.58%

皇翔(2545-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建住宅、商業大樓出租出售業務。有關建材之買賣及進出口業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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