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鉅亨速報

營收速報 - 新纖(1409)3月營收年增大幅成長26.5%

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 14:17

台北時間10日，2024年3月新纖(1409-TW)營收公布為新台幣4,061,424,000元， 年增率大幅成長26.5%，月增率成長28.44%， ，最新價為16.15元

今年以來累積營收為10,886,899,000元，累計年增率19.19%

近5日股價上漲0.31%，相關紡織纖維下跌-0.17%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2212 張
  • 外資買賣超：+2340 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-128 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 4,061,424 26.5% 28.44%
2024/2 3,162,232 0.6% -13.68%
2024/1 3,663,243 31.78% 9.77%
2023/12 3,337,231 11.33% 5.43%
2023/11 3,165,203 15.75% -2.73%
2023/10 3,253,929 -6.69% -15.04%

新纖(1409-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種合成纖維及各種合成纖維假撚絲之製造及銷售。各種工程用塑膠及其加工品之製造及銷售。各種合成薄膜、膠片及有關合成薄膜原料及加工品之製造及銷售。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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