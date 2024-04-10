王道銀擬發現金股利0.45元 現金殖利率4.2%

王道銀行去年再度締造亮眼績效，全年合併淨收益達 95.44 億元，合併稅後純益為 34.26 億元；全年個體淨收益為 68.67 億元，個體稅後淨利為 24.92 億元，若不計入 2022 年因租賃合併案所帶來的一次性收益，2023 年個體稅後淨利較前一年度成長 24%，每股稅後純益（EPS）達 0.87 元，較去年成長 26%，皆創歷史新高。

王道銀行成立 25 周年，董事長駱怡君日前表示，未來 3 年已擬定「Dig Deep」計畫，企金業務要進行「騰籠換鳥」，海外布局重點放為澳洲及新加坡，希望 ROE 邁向雙位數，最快今年就有機會看到；在併購策略上，她強調，對未來是有雄心壯志的，希望能將集團越做越大。