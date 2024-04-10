台糖沙崙循環宅限時優惠 一卡皮箱入住 6/30前租金最高打7折

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-10 13:18

台糖推出限時優惠入住沙崙循環宅，凡於今年 6 月 30 日前完成簽約，租金可享 7 或 8 折優惠，最低每月只要 8431 元，只要一卡皮箱即可入住，若為沙崙科學城內機關及員工、公教人員、學生及 55 歲以上的中高齡，可享更高的 7 折優惠。簽約租期最短 1 年，最長 5 年，學生及 中高齡者最短可為 1 個月。

3 年前台糖首創將循環經濟理念導入建築，沙崙智慧綠能循環住宅園區從規劃設計、選材、施工，到營運管理等各層面，皆導入循環經濟，例如以模組化與乾式方法施工，並以 BIM 系統建置材料護照，讓建材於拆卸後可至建材銀行平台進行交換使用。