營收速報 - 益得(6461)3月營收年增大幅成長457.55%
鉅亨網新聞中心 2024-04-10 10:15
台北時間10日，2024年3月益得(6461-TW)營收公布為新台幣7,198,000元， 年增率大幅成長457.55%，月增率成長328.2%， ，最新價為29.2元
今年以來累積營收為14,767,000元，累計年增率305.02%
近5日股價下跌0%，相關生技醫療股價指數上漲0.44%， 短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+13 張
- 外資買賣超：+13 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/3
|7,198
|457.55%
|328.2%
|2024/2
|1,681
|1173.48%
|-71.45%
|2024/1
|5,888
|164.87%
|1909.56%
|2023/12
|293
|-64.91%
|-92.67%
|2023/11
|4,000
|173.22%
|247.83%
|2023/10
|1,150
|-40.07%
|-40.81%
益得(6461-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為藥品研發、製造及銷售。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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