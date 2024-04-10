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鉅亨速報

營收速報 - 益得(6461)3月營收年增大幅成長457.55%

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 10:15

台北時間10日，2024年3月益得(6461-TW)營收公布為新台幣7,198,000元， 年增率大幅成長457.55%，月增率成長328.2%， ，最新價為29.2元

今年以來累積營收為14,767,000元，累計年增率305.02%

近5日股價下跌0%，相關生技醫療股價指數上漲0.44%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+13 張
  • 外資買賣超：+13 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 7,198 457.55% 328.2%
2024/2 1,681 1173.48% -71.45%
2024/1 5,888 164.87% 1909.56%
2023/12 293 -64.91% -92.67%
2023/11 4,000 173.22% 247.83%
2023/10 1,150 -40.07% -40.81%

益得(6461-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為藥品研發、製造及銷售。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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