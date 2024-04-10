營收速報 - 聯上發(2537)3月營收年增大幅成長534.91%
鉅亨網新聞中心 2024-04-10 09:15
台北時間10日，2024年3月聯上發(2537-TW)營收公布為新台幣266,974,000元， 年增率大幅成長534.91%，月增率成長47235.82%， ，最新價為15.6元
今年以來累積營收為332,305,000元，累計年增率432.39%
近5日股價上漲17.16%，相關建材營造上漲3.42%， 股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1358 張
- 外資買賣超：-1631 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+273 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/3
|266,974
|534.91%
|47235.82%
|2024/2
|564
|239.76%
|-99.13%
|2024/1
|64,767
|220.58%
|11762.09%
|2023/12
|546
|-71.14%
|-99.49%
|2023/11
|106,555
|68.18%
|29.79%
|2023/10
|82,100
|71917.54%
|14.53%
聯上發(2537-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業辦公大樓出租出售業務。代理及買賣各種工程材料建設機械及進出口業務。電腦設備安裝業。
最新相關新聞
- 王道銀擬發現金股利0.45元 現金殖利率4.2%
- 台積電擴產 誰最吃補？
- 操盤手看台股：算力即電力下，二族群加速上攻
- 【鑫攻略早報】第一銅連2漲停獲利逾50%!!昇貿跟進?
- 馬習二會將於周三下午舉行
- 維田3月營收重返億元 Q1落底營運估逐季升溫
- 潤德去年賺回逾一個股本 3月及Q1營收齊創同期新高
- 營收速報 - 華星光(4979)3月營收年增大幅成長66.6%
- 營收速報 - 穩懋(3105)3月營收年增大幅成長42.85%
- 營收速報 - 永豐金(2890)3月營收年增大幅成長32.42%
- 營收速報 - 宏璟(2527)3月營收年增大幅成長290.74%
- 營收速報 - 神隆(1789)3月營收年增大幅成長34.71%
- 群創3月營收重返200億元大關 創23個月高
- 彰銀Q1淨利38.31億元 EPS 0.35元 今年前景樂觀
- 尖點3月營收回穩創6個月來新高 Q1業績表現優於預期
- 台積電創新高 GB200受惠 技嘉、勤誠拉回是機會
- 華南金Q1淨利56.34億元 年增12.6％ EPS 0.41元
- 健喬受惠三大治療領域處方需求升溫 Q1營收年增3%
- 疑見食物中毒 八方雲集：未得到確切結果
- 營收速報 - 三發地產(9946)3月營收年增大幅成長275.36%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇