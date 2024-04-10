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鉅亨速報

營收速報 - 聯上發(2537)3月營收年增大幅成長534.91%

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 09:15

台北時間10日，2024年3月聯上發(2537-TW)營收公布為新台幣266,974,000元， 年增率大幅成長534.91%，月增率成長47235.82%， ，最新價為15.6元

今年以來累積營收為332,305,000元，累計年增率432.39%

近5日股價上漲17.16%，相關建材營造上漲3.42%， 股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1358 張
  • 外資買賣超：-1631 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+273 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 266,974 534.91% 47235.82%
2024/2 564 239.76% -99.13%
2024/1 64,767 220.58% 11762.09%
2023/12 546 -71.14% -99.49%
2023/11 106,555 68.18% 29.79%
2023/10 82,100 71917.54% 14.53%

聯上發(2537-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業辦公大樓出租出售業務。代理及買賣各種工程材料建設機械及進出口業務。電腦設備安裝業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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