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鉅亨速報

營收速報 - 正德(2641)3月營收年增大幅成長35.21%

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 14:18

台北時間10日，2024年3月正德(2641-TW)營收公布為新台幣131,679,000元， 年增率大幅成長35.21%，月增率成長5.84%， ，最新價為19.65元

今年以來累積營收為389,916,000元，累計年增率51.74%

近5日股價上漲1.56%，相關航運運輸股價指數上漲2.12%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3199 張
  • 外資買賣超：-2991 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-208 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 131,679 35.21% 5.84%
2024/2 124,414 64.48% -7.03%
2024/1 133,823 59.45% -4.36%
2023/12 139,930 33.41% 8.87%
2023/11 128,534 43.67% 0.81%
2023/10 127,495 11.63% 6.46%

正德(2641-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船務代理業。海運承攬運送業。其他顧問服務業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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