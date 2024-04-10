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鉅亨速報

營收速報 - 台積電(2330)3月營收年增大幅成長34.25%

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 14:17

台北時間10日，2024年3月台積電(2330-TW)營收公布為新台幣195,210,804,000元， 年增率大幅成長34.25%，月增率成長7.47%， ，最新價為815元

今年以來累積營收為592,644,201,000元，累計年增率16.52%

近5日股價上漲3.67%，相關半導體業上漲2.57%， 股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+34869 張
  • 外資買賣超：+31309 張
  • 投信買賣超：-512 張
  • 自營商買賣超：+4072 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 195,210,804 34.25% 7.47%
2024/2 181,648,270 11.32% -15.82%
2024/1 215,785,127 7.87% 22.4%
2023/12 176,299,866 -8.44% -14.43%
2023/11 206,026,179 -7.49% -15.29%
2023/10 243,202,811 15.66% 34.79%

台積電(2330-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路。以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電。路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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