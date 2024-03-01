用「魔球」投資術因應台股懼高「震」！ 「強勢高息股」創新破框，提高打擊勝率
鉅亨研報 2024-04-10 10:59
今年以來全球股市持續走高，台股表現強勢看回不回，然而隨著美國重要經濟數據公布使聯準會官員降息意見分歧，加上市場輪動影響籌碼面，近期台股盤勢出現高檔震盪，類股乃至個股加速輪動增加操作難度，透過精準眼光與獨到篩選機制的魔球策略，提高打擊率創造得分，方能提高投資勝率。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，要因應台股懼高症與震盪走勢，較佳良方是提高整體投組的投資勝率，因此透過經理人主動選股的主動式基金，抑或是具有獨特篩選指標的 ETF，都會是參與台股較為穩健的方式。若以當前討論度最高的高股息 ETF 來看，今年以來高股息相關個股表現普遍不俗，以臺灣高股息指數為例，其最新 50 檔成分股 (2023 年 12 月定審) 當中，在今年第一季有 34 檔上漲、並有 19 檔表現打敗大盤。然而，若透過較獨特篩選機制，例如即將於 4 月 22 至 24 日募集的 00944 野村趨勢動能高股息 ETF，其追蹤指數除了看股息指標，更加入較獨特的「動能指標」，在最近一次的 50 檔成分股 (2023 年 11 月定審) 當中，今年第一季就有 44 檔上漲、並有 23 檔表現打敗大盤，表現可謂更為穩健且強勢。就整體績效而言，臺灣趨勢動能指數今年以來上漲 16.68%，表現不但勝過加權指數同期間表現，也遙遙領先臺灣高股息指數的 8.93%。
今年以來一般高股息 ETF vs. 新兵 00944 追蹤指數之成分股「打擊率」比一比 (2023/12/31-2024/3/31)
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臺灣高股息指數
(50 檔成分股)
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臺灣趨勢動能高股息指數 (50 檔成分股)
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上漲檔數
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-
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34
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44
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成分股上漲機率 (打擊率)
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-
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68%
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88%
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戰勝大盤檔數 (全壘打數)
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-
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19
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23
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今年以來表現
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13.5%
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8.93%
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16.68%
資料來源：臺灣指數公司、CMoney、Bloomberg，成分股分別採臺灣高股息指數與臺灣趨勢動能高股息指數最近一次之定審成分股，定審日期分別為 2023/12 與 2023/11。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果，不代表本基金之未來績效保證。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。
張繼文進一步指出，好比分析一支棒球隊表現好壞，常使用安打率與全壘打數，分析一檔 ETF 成分股的「上漲機率」與「表現戰勝大盤檔數」也有助於瞭解其篩選機制特性。以上述統計來看，臺灣趨勢動能高股息指數無論是成分股上漲機率 (安打率) 或是戰勝大盤檔數(全壘打數)，都比一般高股息指數來的更出色，這是因為有別於當前高股息 ETF 篩選邏輯大多「以息為本」，亦即在成分股篩選機制上聚焦股利率高低，00944 其追蹤指數 - 臺灣趨勢動能高股息指數 - 則採用首創的綜合雙指標，也就是除了「股利指標」之外，更加入台灣罕見但在全球投資圈廣被採用的「動能指標」，使其入選的成分股需同時符合正向趨勢動能與高息標準，因此其成分股表現有機會較為出色。此外，篩選出的獨門高息股也可望與主要熱門高股息 ETF 的成分股低度重疊，代表除了擁有更多機會、同時也有助分散熱門股因市場變化而同時跟著其他高息 ETF 大幅震盪的風險。
臺灣趨勢動能高股息指數 (50 檔成分股) vs. 市場熱賣之高股息 ETF 追蹤指數持股比較
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臺灣高股息
指數
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臺灣科技優息
指數
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臺灣精選高息
指數
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臺灣優選高成長股息指數
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臺灣高息動能指數
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重複檔數
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18
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21
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20
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21
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15
資料來源：臺灣指數公司，CMoney、各家投信網站，資料日期：2024/3。
00944「臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金）預定經理人林怡君指出，市面上高股息 ETF 大多「以息為本」，也就是在成分股篩選機制上聚焦股利率，甚至還透過股利率高低進行權重的加權調整，因此容易出現「誰的股利率高就入選或重押」的情況。有別於此， 00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金），其追蹤指數「臺灣趨勢動能高股息指數」採用綜合雙指標，也就是除了「股利指標」之外，更加入台灣罕見但在全球投資圈廣被採用的「動能指標」。所謂的「動能指標」，係採用「還原收盤價占最近 52 週還原收盤價最高點之比例」，愈高代表該個股的股價表現愈強勢。在「股利指標」方面，追蹤指數除了檢視「確定股利率」(每年 5 月)，更在 11 月成分股定審時加入「預估股利」創新做法，即採用 FactSet 預估該公司未來每股盈餘 (EPS)，再乘上該公司過去 3 年平均股利發放率) 來提前卡位股利潛力股。透過上述兩種與眾不同篩選方法，精選出 50 檔具備「趨勢動能」與「高息潛力」的成分股，有利於未來股價表現及股利發放，並且每年 2 次成分股檢視與調整，確保個股能維持「動能」且符合「高息」標準。根據臺灣指數公司長期回測數據顯示，臺灣趨勢動能高股息指數自 2015/11/17 至 2024/2/29 累積總報酬達 416.53%，年化報酬達 21.9%，遠勝過主要指數同期間年化水準，例如加權指數 14.48% 與臺灣高股息指數的 14.32% ，同時波動度還能相對較低、相對抗震，00944 獨門「強勢高息股」可望提供更高投資效率的高股息機會。
展望未來，林怡君表示，全球資金行情有助股市多頭延續，台股屢創新高、氣勢如虹，但也可能伴隨震盪整理走勢，此時更須留意 ETF 成分股的「安打率」與「全壘打數」，以期提高整體投資勝率。銷售機構：富邦證券、國泰證券、統一證券、永豐證券、中國信託證劵、元大證劵、華南永昌證劵、凱基證劵、群益金鼎證劵、元富證劵、兆豐證劵、國票證劵。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
上述 ETF 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金受益憑證上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理，且無升降幅度限制。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
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