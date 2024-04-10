營收速報 - 冠德(2520)3月營收年增大幅成長58.37%
鉅亨網新聞中心 2024-04-10 14:17
台北時間10日，2024年3月冠德(2520-TW)營收公布為新台幣2,113,576,000元， 年增率大幅成長58.37%，月增率成長42.06%， 連續2個月營收月成長，最新價為43.5元
今年以來累積營收為4,813,214,000元，累計年增率7.13%
近5日股價上漲0.23%，相關建材營造上漲3.42%， 短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4982 張
- 外資買賣超：+4680 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：+303 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/3
|2,113,576
|58.37%
|42.06%
|2024/2
|1,487,801
|-32.81%
|22.77%
|2024/1
|1,211,837
|28.38%
|-39.2%
|2023/12
|1,993,087
|-15.46%
|18.79%
|2023/11
|1,677,792
|-49.71%
|-12.89%
|2023/10
|1,926,035
|13.86%
|4.09%
冠德(2520-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。建築傢具之買賣及進出口貿易業務。接受委託辦理都市更新土地重劃及房屋買賣資訊業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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