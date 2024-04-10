search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

營收速報 - 冠德(2520)3月營收年增大幅成長58.37%

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 14:17

台北時間10日，2024年3月冠德(2520-TW)營收公布為新台幣2,113,576,000元， 年增率大幅成長58.37%，月增率成長42.06%， 連續2個月營收月成長，最新價為43.5元

今年以來累積營收為4,813,214,000元，累計年增率7.13%

近5日股價上漲0.23%，相關建材營造上漲3.42%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4982 張
  • 外資買賣超：+4680 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：+303 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 2,113,576 58.37% 42.06%
2024/2 1,487,801 -32.81% 22.77%
2024/1 1,211,837 28.38% -39.2%
2023/12 1,993,087 -15.46% 18.79%
2023/11 1,677,792 -49.71% -12.89%
2023/10 1,926,035 13.86% 4.09%

冠德(2520-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。建築傢具之買賣及進出口貿易業務。接受委託辦理都市更新土地重劃及房屋買賣資訊業務。

最新相關新聞

註：數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty