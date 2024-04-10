營收速報 - 京城(2524)3月營收年增大幅成長133.91%
鉅亨網新聞中心 2024-04-10 11:15
台北時間10日，2024年3月京城(2524-TW)營收公布為新台幣516,458,000元， 年增率大幅成長133.91%，月增率成長331.59%， ，最新價為48.65元
今年以來累積營收為892,174,000元，累計年增率129.97%
近5日股價上漲2.93%，相關建材營造上漲3.42%， 短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-19 張
- 外資買賣超：-94 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+75 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/3
|516,458
|133.91%
|331.59%
|2024/2
|119,663
|113.79%
|-53.27%
|2024/1
|256,053
|130.3%
|-13.2%
|2023/12
|294,993
|-64.16%
|-23.21%
|2023/11
|384,154
|65.95%
|257.38%
|2023/10
|107,491
|107.36%
|-76.01%
京城(2524-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為H701010住宅及大樓開發租售業。J901020一般旅館業。F501060餐館業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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