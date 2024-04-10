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鉅亨速報

營收速報 - 京城(2524)3月營收年增大幅成長133.91%

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 11:15

台北時間10日，2024年3月京城(2524-TW)營收公布為新台幣516,458,000元， 年增率大幅成長133.91%，月增率成長331.59%， ，最新價為48.65元

今年以來累積營收為892,174,000元，累計年增率129.97%

近5日股價上漲2.93%，相關建材營造上漲3.42%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-19 張
  • 外資買賣超：-94 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+75 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 516,458 133.91% 331.59%
2024/2 119,663 113.79% -53.27%
2024/1 256,053 130.3% -13.2%
2023/12 294,993 -64.16% -23.21%
2023/11 384,154 65.95% 257.38%
2023/10 107,491 107.36% -76.01%

京城(2524-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為H701010住宅及大樓開發租售業。J901020一般旅館業。F501060餐館業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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