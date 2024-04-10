營收速報 - 雲品(2748)3月營收年增大幅成長43.62%
鉅亨網新聞中心 2024-04-10 14:18
台北時間10日，2024年3月雲品(2748-TW)營收公布為新台幣211,341,000元， 年增率大幅成長43.62%，月增率衰退-7.67%， 連續2個月營收月衰退，最新價為68.8元
今年以來累積營收為743,217,000元，累計年增率19.3%
近5日股價下跌-3.78%，相關觀光事業下跌-1.26%， 短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-149 張
- 外資買賣超：-137 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-12 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/3
|211,341
|43.62%
|-7.67%
|2024/2
|228,891
|14.25%
|-24.45%
|2024/1
|302,985
|9.98%
|7.77%
|2023/12
|281,135
|5.5%
|23.99%
|2023/11
|226,743
|10.59%
|6.94%
|2023/10
|212,038
|0.01%
|19.48%
雲品(2748-TW) 所屬產業為觀光餐旅，主要業務為國際觀光旅館。餐館經營。其他。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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