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鉅亨速報

營收速報 - 雲品(2748)3月營收年增大幅成長43.62%

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 14:18

台北時間10日，2024年3月雲品(2748-TW)營收公布為新台幣211,341,000元， 年增率大幅成長43.62%，月增率衰退-7.67%， 連續2個月營收月衰退，最新價為68.8元

今年以來累積營收為743,217,000元，累計年增率19.3%

近5日股價下跌-3.78%，相關觀光事業下跌-1.26%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-149 張
  • 外資買賣超：-137 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-12 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 211,341 43.62% -7.67%
2024/2 228,891 14.25% -24.45%
2024/1 302,985 9.98% 7.77%
2023/12 281,135 5.5% 23.99%
2023/11 226,743 10.59% 6.94%
2023/10 212,038 0.01% 19.48%

雲品(2748-TW) 所屬產業為觀光餐旅，主要業務為國際觀光旅館。餐館經營。其他。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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