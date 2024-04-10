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鉅亨速報

營收速報 - 易威(1799)3月營收年增大幅成長256.44%

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 14:17

台北時間10日，2024年3月易威(1799-TW)營收公布為新台幣48,586,000元， 年增率大幅成長256.44%，月增率成長240.5%， 連續2個月營收月成長，最新價為67.1元

今年以來累積營收為73,418,000元，累計年增率98.6%

近5日股價下跌-7.46%，相關生技醫療股價指數上漲0.44%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-99 張
  • 外資買賣超：-99 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 48,586 256.44% 240.5%
2024/2 14,269 36.14% 35.08%
2024/1 10,563 -17.83% -84.39%
2023/12 67,656 286.41% 892.9%
2023/11 6,814 -76.54% -69.81%
2023/10 22,568 11.17% -49.97%

易威(1799-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為通用醫藥成分及產品之開發、製造與銷售。醫療器材批發零售業。國際貿易業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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