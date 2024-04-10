營收速報 - 易威(1799)3月營收年增大幅成長256.44%
鉅亨網新聞中心 2024-04-10 14:17
台北時間10日，2024年3月易威(1799-TW)營收公布為新台幣48,586,000元， 年增率大幅成長256.44%，月增率成長240.5%， 連續2個月營收月成長，最新價為67.1元
今年以來累積營收為73,418,000元，累計年增率98.6%
近5日股價下跌-7.46%，相關生技醫療股價指數上漲0.44%， 短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-99 張
- 外資買賣超：-99 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/3
|48,586
|256.44%
|240.5%
|2024/2
|14,269
|36.14%
|35.08%
|2024/1
|10,563
|-17.83%
|-84.39%
|2023/12
|67,656
|286.41%
|892.9%
|2023/11
|6,814
|-76.54%
|-69.81%
|2023/10
|22,568
|11.17%
|-49.97%
易威(1799-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為通用醫藥成分及產品之開發、製造與銷售。醫療器材批發零售業。國際貿易業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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