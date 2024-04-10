富采搶攻車用市場 力拚成為全方位車用光源第一供應商

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-10 11:35

LED 廠富采 (3714-TW) 積極搶攻車用市場，包括車用顯示、車用照明、車用感測，提供由內至外所需光源。同時，富采也透過先進顯示以智能感測兩大領域的專業技術，提供智慧座艙及行車安全完整的解決方案，力拼成為全方位車用光源第一供應商。

富采將在本月 Touch Taiwan 展示車用光源的實力，車用顯示方面，展示高穿透率的 Micro LED 透明顯示屏，可依照駕駛與乘客的需求，應用在抬頭顯示器、車窗及車頂天窗，結合路況提供駕駛行駛或商家資訊。乘客也可享受多元的娛樂功能，車頂天窗則可提供沉浸式的乘車體驗。

同時，也開發 A 柱到 A 柱全陣列區域調光車用面板，提供高亮度、高對比的解決方案，將汽車前座面板應用發揮至極致。

車用照明部分，富采在前燈照明設計中，致力提供更安全的車用光源，車頭燈與日行燈具備高效能的特性，在各種外在溫度下，仍可維持亮度和電壓的穩定性。採用矩陣式 LED 設計的自適應頭燈 (ADB)，可以個別控制高性能 LED 單體的明暗亮度，以隨時因應環境調整光型，大幅提高行車安全。

另外，富采也提供多元智能氛圍燈解決方案，例如： SmartLED 應用於車門氛圍燈、氛圍燈飾板、智能表面觸碰氛圍燈，確保色點的一致性，且可客製化顏色，為智慧座艙增添美感。

在矩陣式 Mini RGB 顯示方面，取代過去使用的線性光源，提供全彩、超高亮度白光、紅光與超紅光等選擇，可應用在車前和車尾顯示，提高品牌車廠整體識別度和安全性，同時也可作為資訊傳遞的媒介，與用路人進行即時的溝通。