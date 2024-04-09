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鉅亨速報

營收速報 - 萬潤(6187)3月營收年增大幅成長281.03%

鉅亨網新聞中心 2024-04-09 15:15

台北時間9日，2024年3月萬潤(6187-TW)營收公布為新台幣308,464,000元， 年增率大幅成長281.03%，月增率成長19.93%， 連續4個月營收月成長，最新價為271元

今年以來累積營收為723,154,000元，累計年增率217.51%

近5日股價上漲8.21%，相關其他電子類指數上漲5.17%， 股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+210 張
  • 外資買賣超：-297 張
  • 投信買賣超：+290 張
  • 自營商買賣超：+217 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 308,464 281.03% 19.93%
2024/2 257,199 254.97% 63.31%
2024/1 157,491 111.84% 16.68%
2023/12 134,976 112.95% 14.85%
2023/11 117,527 6.19% 0.03%
2023/10 117,496 1.13% 0.96%

萬潤(6187-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為機械設備製造業。光學儀器製造業。國際貿易業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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