營收速報 - 萬潤(6187)3月營收年增大幅成長281.03%
鉅亨網新聞中心 2024-04-09 15:15
台北時間9日，2024年3月萬潤(6187-TW)營收公布為新台幣308,464,000元， 年增率大幅成長281.03%，月增率成長19.93%， 連續4個月營收月成長，最新價為271元
今年以來累積營收為723,154,000元，累計年增率217.51%
近5日股價上漲8.21%，相關其他電子類指數上漲5.17%， 股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+210 張
- 外資買賣超：-297 張
- 投信買賣超：+290 張
- 自營商買賣超：+217 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/3
|308,464
|281.03%
|19.93%
|2024/2
|257,199
|254.97%
|63.31%
|2024/1
|157,491
|111.84%
|16.68%
|2023/12
|134,976
|112.95%
|14.85%
|2023/11
|117,527
|6.19%
|0.03%
|2023/10
|117,496
|1.13%
|0.96%
萬潤(6187-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為機械設備製造業。光學儀器製造業。國際貿易業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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