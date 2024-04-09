慶豐富3月營收4.21億元年增4成 Q2客戶訂單仍熱

居家生活用品供應商慶豐富 ( 9935-TW ) 今 (9) 日 公布 2024 年 3 月營收 4.21 億元，月增 34.08%，年增 40.88%，累計 2024 年第一季營收 11.18 億元，季減 13.05%，年增 21.55%。慶豐富認為，第二季主要客戶下單需求熱度延續，有助業績持續向上。

慶豐富 3 月營收突破 4 億元，來到 4.21 億元，主要受惠 Lowe’s、Walmart 等知名實體通路客戶拉貨需求提振，加上為另闢集團業務新銷售動能，積極深化線上電商通路客戶開拓，3 月線上電商銷售年增 14%，挹注慶豐富 3 月營收創近 5 個月營收新高，並繳出年增 40.88% 之好成績。