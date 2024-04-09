慶豐富3月營收4.21億元年增4成 Q2客戶訂單仍熱
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-09 09:04
居家生活用品供應商慶豐富 (9935-TW) 今 (9) 日 公布 2024 年 3 月營收 4.21 億元，月增 34.08%，年增 40.88%，累計 2024 年第一季營收 11.18 億元，季減 13.05%，年增 21.55%。慶豐富認為，第二季主要客戶下單需求熱度延續，有助業績持續向上。
慶豐富 3 月營收突破 4 億元，來到 4.21 億元，主要受惠 Lowe’s、Walmart 等知名實體通路客戶拉貨需求提振，加上為另闢集團業務新銷售動能，積極深化線上電商通路客戶開拓，3 月線上電商銷售年增 14%，挹注慶豐富 3 月營收創近 5 個月營收新高，並繳出年增 40.88% 之好成績。
慶豐富持續針對業務銷售結構、產品開發、以及多元生產基地進行優化策略，尤其全球知名大型量販品牌通路商對於非中國區生產供應需求增溫，以利發展多元供應鏈佈局，慶豐富 2024 年第一季中國、越南、台灣等廠區產值占比分別為 15％、43％與 42％，非中國廠區產值佔比超過三分之二，且越南、台灣地區產值越趨均衡，皆符合集團階段性規劃，有效因應集團新零售通路業務接單配置，以及窗簾、家紡產品生產供應鏈良好管理，並已逐步達到多元正面效果。
慶豐富 2023 年營收 45.47 億元，稅後純益 1.04 億元，年減 52.85%。每股純益 0.6 元。
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