【籌碼週報】大盤位階高，投信轉買生技？一文掌握上週法人買5檔個股

鉅亨研報 2024-04-09 10:42

一、投信近一週買超較多的股票 (2024.4.1-4.3)

上週高股息進場完畢後，投信買進之標的族群性仍不明顯，買進共五檔，其中四檔電子股、一檔傳產。

聯茂為 PCB 之 CCL 廠商，過去因未切入 AI 供應鏈而相對在 CCL 族群中，漲幅最弱勢，但本次因打入 GB200 供應鏈，帶動法人進場買進。

而同樣 AI 概念股為散熱的雙鴻，為本次率先創新高的 AI 個股，同樣是反映 GB200 的散熱需求公司將積極擴充產能因應。

弘塑為半導體設備供應商，主要也是反映 AI 需求推升 Cowos 擴產商機。故上週有三檔個股仍圍繞著 AI 大趨勢題材。

保瑞則為生技製藥，近兩週開始有法人將資金轉往此一領域，主要著眼大盤位階相對高，且生技製藥的業績將開始貢獻，部分有 EPS 且股價已整理一段時間的製藥股均可留意。

先前 4/1 挑出的聯茂，累計二天價差 8.8%。3/28 挑選出保瑞，波段價差達 17.8%。閎康為 4/2 所挑出，正處於要突破平台整理的位置，後續值得持續關注法人買超動向。

上週因整體大盤成交量，在長假來臨以及高股息 ETF 資金動能暫緩下，仍可持續推高，並創下歷史新高 20466 點，表現相當穩健。

二、最新價差一次看

近期篩出個股價差整理，10 日最高 33.3%！

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