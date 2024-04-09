台新人壽招募300位壽險顧問 每月補助上看8萬元為期2年

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-09 11:53

2023 年壽險業界業務員登錄人數普遍下滑，不過，台新人壽積極拓展業務通路，業務員逆勢成長近 10%。台新人壽 2024 年趁勝追擊，今 (9) 日宣布啟動大規模業務菁英徵才計畫，預計招募 300 位優質壽險顧問，將提供新人安心的財務補助及多元的職涯發展規劃。

台新人壽說明，今年度擴大業務菁英人才招募，提供為期二年每月新台幣 3 萬至 8 萬元之財務補助，以支持新人從業起步時期朝夢想穩健邁進。此外亦推出業務主管特別招募專案，以優厚的待遇及菁英式職能培訓，網羅具備相關經驗的傑出人才，攜手打造強大優質的業務團隊。

根據人力銀行「2024 企業第一季徵才暨加薪」調查顯示，「金融投顧 / 保險相關」為國內三大人才需求產業之一。台新人壽董事長蔡康表示，人才為企業永續發展的重要資源，台新人壽深信培育出具有高度專業及服務熱忱的壽險顧問，提供客戶完善的服務與符合客戶需求的解決方案，客戶方能體會人壽保險的價值。

今年初台新人壽連續獲得保險品質獎「業務員最優」優等、保險龍鳳獎「最嚮往的壽險公司 - 外勤組」優等肯定，顯示其專業的業務團隊及高品質的服務受到保險專業媒體及年輕族群的認同。為了提供優質的保險商品與服務給更多民眾，台新人壽今年持續擴大招募、壯大壽險顧問業務通路。

根據勞動部統計，2022 年初任人員月薪平均為新台幣 3.4 萬元，但整體仍有高達 24.2% 的新鮮人只領取最低基本工資（新台幣 25250 元）。壽險顧問因具時間自主性與收入成長空間彈性高，成為現代人追求職涯與生活平衡的優質職業選項。

台新人壽在持續推出新產品及銀行保險通路銷售動能支撐下，2023 年總保費收入為 291.9 億元，其中初年度保費 (FYP) 收入為 126.9 億元，市占率 1.89% ，業界排名提升至第 13 名，相較 2021 年接手保德信人壽時，成長非常快速。去年第四季受到匯兌損失影響，台新人壽單季稅後虧損 8 億元，不過，全年純益仍有 2.5 億元。