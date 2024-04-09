小資族繳稅套餐優惠 臺企銀綁台灣Pay最高享1350元回饋

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-09 14:04

4 月報稅季開跑，各家銀行紛紛祭出多項繳稅好康優惠，尤以公股銀綁台灣 Pay 最優惠，如臺灣企銀 (2834-TW) 以套餐形式推出各項繳稅回饋，最適合小資族自由搭配選擇優惠套餐，最高還可享等值新臺幣 1,350 元回饋。

自 4 月 1 日起至 5 月 31 日止，透過「臺灣企銀行動銀行 APP」或「台灣行動支付 APP」，綁定臺灣企銀 Hokii 數位存款帳戶成功繳納牌照稅或房屋稅，每筆享台灣 Pay 紅利點數 1,000 點，每 10 點折抵 1 元，等同 100 元回饋金，牌照稅或房屋稅最多各回饋 3 筆、600 元等您賺！

以同樣方式繳納所得稅加碼更優，單筆可享現金 150 元回饋，繳稅金額達 1,000 元以上，並於繳納當日 (含) 前擁有數位會員身分，再加碼現金 200 元，每人限回饋 1 次，等於可賺 350 元。

活動期間首次申請臺灣企銀 Hokii 臺幣數位存款帳戶，並以 Hokii 數位存款帳戶綁定台灣 Pay，繳納任一筆牌照稅、房屋稅或所得稅，還可再獲現金 100 元，每人限回饋 1 次，4 月及 5 月份各限量 1,000 名。

若民眾透過「臺灣企銀行動銀行 APP」或「台灣行動支付 APP」，綁定臺灣企銀一般帳戶或金融卡繳納牌照稅及房屋稅，每筆則享台灣 Pay 紅利點數 500 點，最多各回饋 3 筆、等同 300 元回饋金；該行並針對牌照稅、房屋稅及所得稅提供多樣繳稅優惠套餐，不僅能繳稅還能賺回饋，最多能賺到 1,350 元回饋金，若以信用卡繳納稅款同樣可享多元好康優惠。