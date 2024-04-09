合庫銀行台灣Pay繳牌照稅享回饋 每次回饋500點限量1萬筆

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-09 10:30

用合庫銀行台灣 Pay 信用卡掃碼繳牌照稅享三重優惠，即日至 113 年 4 月 30 日止，不限金額，每成功交易一筆就送 500 點台灣 Pay 紅利點數 (等值 50 元)，每人最多可享 4 筆共 2,000 點紅利點數回饋，限量 1 萬筆，紅利點數並可在眾多台灣 Pay 的店家使用。

用台灣 Pay 繳納牌照稅，不僅方便快捷，還能享受額外好處，合庫銀行表示，只需成為合作金庫銀行的金庫幣會員，再透過行動網銀或「台灣行動支付」App 綁定合作金庫銀行帳戶 / 金融卡，完成掃碼繳納牌照稅，後續將可獲得台灣 Pay 紅利點數，於下次台灣 Pay 購物消費時扣抵交易金額。