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鉅亨速報

營收速報 - 精誠(6214)3月營收年增大幅成長46.38%

鉅亨網新聞中心 2024-04-09 14:15

台北時間9日，2024年3月精誠(6214-TW)營收公布為新台幣3,900,408,000元， 年增率大幅成長46.38%，月增率成長48.61%， ，最新價為119元

今年以來累積營收為10,187,349,000元，累計年增率23.8%

近5日股價下跌-0.42%，相關資訊服務下跌-0.14%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-157 張
  • 外資買賣超：-72 張
  • 投信買賣超：-9 張
  • 自營商買賣超：-76 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 3,900,408 46.38% 48.61%
2024/2 2,624,570 2.28% -28.34%
2024/1 3,662,371 22.16% -18.99%
2023/12 4,521,111 13.64% 49.22%
2023/11 3,029,848 23.68% 9.23%
2023/10 2,773,788 1.12% -2.3%

精誠(6214-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為資訊軟體服務業、電子資訊供應服務業。資料處理服務業、電腦及事務性機器設備零售業。資訊軟體零售業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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