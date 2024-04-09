營收速報 - 精誠(6214)3月營收年增大幅成長46.38%
鉅亨網新聞中心 2024-04-09 14:15
台北時間9日，2024年3月精誠(6214-TW)營收公布為新台幣3,900,408,000元， 年增率大幅成長46.38%，月增率成長48.61%， ，最新價為119元
今年以來累積營收為10,187,349,000元，累計年增率23.8%
近5日股價下跌-0.42%，相關資訊服務下跌-0.14%， 短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-157 張
- 外資買賣超：-72 張
- 投信買賣超：-9 張
- 自營商買賣超：-76 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/3
|3,900,408
|46.38%
|48.61%
|2024/2
|2,624,570
|2.28%
|-28.34%
|2024/1
|3,662,371
|22.16%
|-18.99%
|2023/12
|4,521,111
|13.64%
|49.22%
|2023/11
|3,029,848
|23.68%
|9.23%
|2023/10
|2,773,788
|1.12%
|-2.3%
精誠(6214-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為資訊軟體服務業、電子資訊供應服務業。資料處理服務業、電腦及事務性機器設備零售業。資訊軟體零售業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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