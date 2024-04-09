營收速報 - 尖點(8021)3月營收年增大幅成長34.13%
鉅亨網新聞中心 2024-04-09 14:15
台北時間9日，2024年3月尖點(8021-TW)營收公布為新台幣269,196,000元， 年增率大幅成長34.13%，月增率成長18.03%， ，最新價為29.6元
今年以來累積營收為736,386,000元，累計年增率19.42%
近5日股價上漲0.86%，相關其他電子上漲3.79%， 短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+467 張
- 外資買賣超：+455 張
- 投信買賣超：-2 張
- 自營商買賣超：+14 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/3
|269,196
|34.13%
|18.03%
|2024/2
|228,065
|17.37%
|-4.63%
|2024/1
|239,125
|7.9%
|-7.27%
|2023/12
|257,859
|-2.09%
|-1.52%
|2023/11
|261,830
|-5.9%
|-0.35%
|2023/10
|262,760
|-8.06%
|-2.85%
尖點(8021-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電子線路板專用微型鑽針及銑刀之產銷。電子線路板製程加工。電腦數值控制工具機專用切削刀具及加工週邊設備之產銷。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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