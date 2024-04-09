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鉅亨速報

營收速報 - 尖點(8021)3月營收年增大幅成長34.13%

鉅亨網新聞中心 2024-04-09 14:15

台北時間9日，2024年3月尖點(8021-TW)營收公布為新台幣269,196,000元， 年增率大幅成長34.13%，月增率成長18.03%， ，最新價為29.6元

今年以來累積營收為736,386,000元，累計年增率19.42%

近5日股價上漲0.86%，相關其他電子上漲3.79%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+467 張
  • 外資買賣超：+455 張
  • 投信買賣超：-2 張
  • 自營商買賣超：+14 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 269,196 34.13% 18.03%
2024/2 228,065 17.37% -4.63%
2024/1 239,125 7.9% -7.27%
2023/12 257,859 -2.09% -1.52%
2023/11 261,830 -5.9% -0.35%
2023/10 262,760 -8.06% -2.85%

尖點(8021-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電子線路板專用微型鑽針及銑刀之產銷。電子線路板製程加工。電腦數值控制工具機專用切削刀具及加工週邊設備之產銷。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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