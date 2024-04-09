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鉅亨速報

營收速報 - 盛達(3027)3月營收年增大幅成長47.34%

鉅亨網新聞中心 2024-04-09 15:15

台北時間9日，2024年3月盛達(3027-TW)營收公布為新台幣152,376,000元， 年增率大幅成長47.34%，月增率衰退-3.32%， 連續2個月營收月衰退，最新價為42.8元

今年以來累積營收為528,938,000元，累計年增率77.08%

近5日股價下跌-1.38%，相關通信網路下跌-0.15%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1313 張
  • 外資買賣超：-1245 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-68 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 152,376 47.34% -3.32%
2024/2 157,608 14.62% -28.02%
2024/1 218,954 278.94% 49.37%
2023/12 146,585 -17.14% -3.13%
2023/11 151,328 86.7% -8.83%
2023/8 200,926 33.57% 69.9%

盛達(3027-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為通訊產品設計製造及銷售(路由器、車載及工業網通等)。電源暨能源管理設計製造及銷售(客製化電源及儲能代工等)。綠能事業(儲能及太陽能解決方案提供及太陽能電廠與儲能電站投資)。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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