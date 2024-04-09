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鉅亨速報

營收速報 - 新美齊(2442)3月營收年增大幅成長614.19%

鉅亨網新聞中心 2024-04-09 15:15

台北時間9日，2024年3月新美齊(2442-TW)營收公布為新台幣68,884,000元， 年增率大幅成長614.19%，月增率成長3.41%， ，最新價為26.8元

今年以來累積營收為339,380,000元，累計年增率1114.46%

近5日股價下跌-0.74%，相關建材營造上漲1.95%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+279 張
  • 外資買賣超：+190 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+89 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 68,884 614.19% 3.41%
2024/2 66,615 624.47% -67.33%
2024/1 203,881 2139.22% -82.85%
2023/12 1,189,044 11828.61% 8640.4%
2023/11 13,604 36.55% 2.67%
2023/10 13,250 26.02% -0.7%

新美齊(2442-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產買賣、租賃及營建開發。不動產買賣、租賃及營建開發。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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