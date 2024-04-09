〈焦點股〉元大金3月獲利亮麗 股價強漲2%創16年新高

金控業陸續公布 3 月獲利成績單，元大金 ( 2885-TW ) 傳來捷報，累計第一季稅後大賺 92.35 億元，年增約 6 成，每股稅後純益 (EPS) 0.73 元，旗下證券、投信事業表現剽悍，元大金今 (9) 日吸引買盤進駐，股價勁揚超過 2%，最高來到 31.25 元，創 16 年來新高。

台股今天開高走高，一度大漲近 300 點，站上 20700 點，再創歷史新高，金融族群也扮演多頭主攻部隊，由金控雙雄富邦及國泰領漲，元大金、永豐金、新光金等同步走揚。