〈焦點股〉元大金3月獲利亮麗 股價強漲2%創16年新高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-09 10:11
金控業陸續公布 3 月獲利成績單，元大金 (2885-TW) 傳來捷報，累計第一季稅後大賺 92.35 億元，年增約 6 成，每股稅後純益 (EPS) 0.73 元，旗下證券、投信事業表現剽悍，元大金今 (9) 日吸引買盤進駐，股價勁揚超過 2%，最高來到 31.25 元，創 16 年來新高。
台股今天開高走高，一度大漲近 300 點，站上 20700 點，再創歷史新高，金融族群也扮演多頭主攻部隊，由金控雙雄富邦及國泰領漲，元大金、永豐金、新光金等同步走揚。
元大金受惠台股交投熱絡，旗下證券、投信、銀行大有斬獲，帶動元大金 3 月稅後純益達 38.48 億元，年增 59.2%，累計第一季稅後大賺 92.35 億元，年增約 6 成，每股稅後純益 (EPS) 為 0.73 元。
台股加權指數迭創新高，元大證券受惠經紀業務手續費收入大增，推升 3 月稅後純益來到 19.32 億元，年增 48.3%，累計第一季稅後純益 44.79 億元，年增 47.4%。元大銀行 3 月稅後純益 7.78 億元，年減 19.9%，累計第一季稅後純益 26.34 億元，年增 22.4%。
台股 3 月掀起高股息 ETF 熱潮，其中，00940 狂募超過 1700 億元，為元大投信挹注強勁動能，3 月稅後純益 3 億元，年增 53.8%，累計第一季稅後純益達 8.16 億元，年增 45.5%。
元大人壽方面，由於 3 月新台幣持續走貶，使得壽險產生匯兌利益，單月稅後純益 4.75 億元，年增 78 倍，累計第一季大賺 9.93 億元，年增 22 倍。
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