營收速報 - 昶虹(2443)3月營收年增大幅成長212.41%
鉅亨網新聞中心 2024-04-09 14:15
台北時間9日，2024年3月昶虹(2443-TW)營收公布為新台幣2,190,000元， 年增率大幅成長212.41%，月增率成長21.4%， ，最新價為3.57元
今年以來累積營收為6,242,000元，累計年增率132.48%
近5日股價下跌-18.86%，相關其 他上漲0.04%， 短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-78 張
- 外資買賣超：-78 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/3
|2,190
|212.41%
|21.4%
|2024/2
|1,804
|128.93%
|-19.75%
|2023/11
|7,076
|343.08%
|952.98%
|2023/10
|672
|-31.57%
|0.6%
|2023/9
|668
|-40.41%
|-14.03%
|2023/8
|777
|-73.48%
|-27.32%
昶虹(2443-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為電腦軟硬體及週邊設備、光碟片製造加工及買賣業務。CC01050資料儲存及處理設備製造業CC01080電子零組件製造業。C601040加工紙業F109020文具批發業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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