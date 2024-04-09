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鉅亨速報

營收速報 - 昶虹(2443)3月營收年增大幅成長212.41%

鉅亨網新聞中心 2024-04-09 14:15

台北時間9日，2024年3月昶虹(2443-TW)營收公布為新台幣2,190,000元， 年增率大幅成長212.41%，月增率成長21.4%， ，最新價為3.57元

今年以來累積營收為6,242,000元，累計年增率132.48%

近5日股價下跌-18.86%，相關其 他上漲0.04%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-78 張
  • 外資買賣超：-78 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 2,190 212.41% 21.4%
2024/2 1,804 128.93% -19.75%
2023/11 7,076 343.08% 952.98%
2023/10 672 -31.57% 0.6%
2023/9 668 -40.41% -14.03%
2023/8 777 -73.48% -27.32%

昶虹(2443-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為電腦軟硬體及週邊設備、光碟片製造加工及買賣業務。CC01050資料儲存及處理設備製造業CC01080電子零組件製造業。C601040加工紙業F109020文具批發業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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