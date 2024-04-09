2024年4月9日 盤前分析 大盤價格偏多關鍵在後續追高意願
鉅亨研報 2024-04-09 09:34
【加權指數觀察】
4/8(週一) 加權指數再創新高，但成交量卻沒有同步放大，顯示目前市場追高的意圖並不明顯，利用 KD 指標觀察，可以發現近期加權指數的 K 值反覆在 80 上下震盪，突顯目前空方抵抗力道相對強勁，偏多操作者關鍵在後續追高意願，偏空操作者建議再多觀察不宜躁進。
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【小台散戶多空比】
小台散戶多空比的空方力道轉強，就將有利於加權指數上漲的氛圍，配合外資在期貨市場加碼多單的動作觀察，短線多方將有繼續上演驚驚漲格局。
【台指期貨 PC Ratio】
台指期貨的 PC Ratio 走高，但如果與 4 月 2 日比較，卻出現指數創新高但 PC Ratio 沒有創新高的背離走勢，配合外資賣出買權的加碼口數明顯大於賣出賣權，推估短線價格壓力越來越重，追高的風險變大。
【小結】
價格的角度思考，建議偏多操作者少量或空手觀望。
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