2024年4月9日 盤前分析 大盤價格偏多關鍵在後續追高意願

4/8(週一) 加權指數 再創新高，但成交量卻沒有同步放大，顯示目前市場追高的意圖並不明顯，利用 KD 指標觀察，可以發現近期 加權指數 的 K 值反覆在 80 上下震盪，突顯目前空方抵抗力道相對強勁，偏多操作者關鍵在後續追高意願，偏空操作者建議再多觀察不宜躁進。

台指期貨的 PC Ratio 走高，但如果與 4 月 2 日比較，卻出現指數創新高但 PC Ratio 沒有創新高的背離走勢，配合外資賣出買權的加碼口數明顯大於賣出賣權，推估短線價格壓力越來越重，追高的風險變大。