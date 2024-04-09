〈焦點股〉統振營收可望逐季攀升 價量齊漲站上所有均線

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-09 10:24

統振 (6170-TW) 受惠於在台移工人數持續攀升，除了帶動移工電信業務市場規模擴大，也挹注旗下專營布局在移工市場的金融科技小額匯兌業務 App-QuickPay 業績，2024 年營收可望逐季攀升，今 (9) 日股價放量上漲 5%，最高 56.2 元站上所有均線。

同時，統振在市場特定賣壓完全消化之後，今天早盤的成交量超過 1100 張，也超越 5 日及 10 日的均量，呈現價量齊揚的偏多走勢。

統振 2024 年 3 月營收為 2.45 億元，月增 14.18%，較去年同期營收 1.78 億元成長 37.52%，累計 2024 年第一季營收為 7 億元，創 7 季以來新高，季增 13.43%，年成長 28.83%。2024 年營收可望逐季攀升

統振受惠於在台移工人數持續攀升，除了帶動移工電信業務市場規模擴大，也挹注旗下專營布局在移工市場的金融科技小額匯兌業務 App-QuickPay 業績隨著有效註冊會員數的穩定成長而持續創高，貢獻統振第一季營收來自金融與通訊業務明顯年增 31.14%，加上流通事業穩健的銷售業績，雙事業體引擎全啟，齊步推進公司第一季營收繳出年增 28.83% 的亮麗表現。

統振 2023 年全年稅後純益爲 2.49 億元，每股純益 2.74 元，創 11 年來新高，擬配發股息 2.73 元，盈餘配發率達 99.64%。