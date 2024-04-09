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鉅亨速報

營收速報 - 世界(5347)3月營收年增大幅成長44.82%

鉅亨網新聞中心 2024-04-09 14:15

台北時間9日，2024年3月世界(5347-TW)營收公布為新台幣3,620,812,000元， 年增率大幅成長44.82%，月增率成長17.41%， 連續2個月營收月成長，最新價為87.1元

今年以來累積營收為9,632,844,000元，累計年增率17.66%

近5日股價上漲1.77%，相關半導體類指數上漲0.07%， 股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3543 張
  • 外資買賣超：-9916 張
  • 投信買賣超：+13840 張
  • 自營商買賣超：-381 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 3,620,812 44.82% 17.41%
2024/2 3,083,778 24.14% 5.31%
2024/1 2,928,254 -8.57% -16.56%
2023/12 3,509,605 24.59% 20.12%
2023/11 2,921,839 -8.72% -9.89%
2023/10 3,242,702 -8.79% -5.84%

世界(5347-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶訂單與其提供之產品設計說明，從事製造與銷售積體電路。提供前述產品之封裝與測試服務。提供製造光罩及其設計服務。提供積體電路以及其他晶圓半導體裝置之電腦輔助設計技術服務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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