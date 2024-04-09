【一分鐘看圖論市】非農數據太火熱，6月降息機率只剩一半
鉅亨研報 2024-04-09 10:07
3 月非農數據超出預期，FedWatch 顯示 6 月降息機率已降至 53%，雖然市場仍押注最有可能 6 月降息，但機率只剩下近一半。此外，全年降息幅度預期仍在 2~3 碼之間，並以降息 3 碼機率為最高。Fed 主席 Powell 曾在 3 月 FOMC 會後記者會表示，如果強勁就業是由勞動供給增長所帶動，就不會成為擔心通膨的理由，從目前各項經濟數據來看，改變通膨下滑趨勢的因素尚未出現。
投資級債發行可望放緩，強勁需求有利表現
2024 年 Q1 美國投資級公司債發行金額約 5,290 億美元，佔全年預估發行量超過 40%，今年剩下三季平均發行金額估計為 2,236 億美元 (Q1 均量減半)，3 月發行金額已較前兩月下降三成，顯示供給將逐步收緊。第一季市場需求強勁，超額認購倍數高於過去幾年均值，當供給下降可望支持投資級債價格表現。
全球金融市場重點回顧 (4/1~4/5)
【成熟市場】
- 美國 3 月非農就業數據全面超出預期
- 新增 30.3 萬人 (預期 20.0 萬人 / 前值 27.0 萬人)，勞參率 62.7%(前值 62.5%) 及就業人口的上升，帶動失業率小幅回落至 3.8%(前值 3.9%)，由供給帶動勞動市場供需回歸平衡下，每小時薪資年增率也持續回落至 4.14%(前值 4.28%)。
- 整體就業市場依舊穩健，並且在就業月增、勞動供給同步強勁的情況下，美國經濟維持擴張、薪資通膨放緩並存的看法不變。
- 歐元區 3 月 CPI 不如預期，強化今年降息信心
- CPI 年增 2.4%(預期 2.6%/ 前值 2.6%)，核心 CPI 年增 2.9%(預期 3.0%/ 前值 3.1%)。
- ECB 3 月貨幣政策會議紀錄：預期未來幾個月通膨將持續呈下降趨勢，考慮降息的理由正在加強。ECB 官員 Pablo Hernandez de Cos(鴿派)：核心情境顯示 6 月將首次降息；斯托納拉斯 (鴿派)：今年有可能降息四次，每次降息 25 個基點；霍爾茲曼 (鷹派)：不反對 6 月降息，且歐洲可能先於美國降息。
- 日本央行行長：實現通膨目標已經在望
- 植田和男表示，工資談判後實現 2% 通膨目標的機會在望。此外，如果匯率以難以忽視的方式對薪資通膨產生影響，將會透過貨幣政策做出回應。
【新興市場】
- 中國 3 月 PMI 數據全面回暖，新訂單強勁增長
- 財新 PMI 51.1(預期 51.0 / 前值 50.9)，連續 5 個月擴張，結合週末官方 PMI 50.8，實現近 6 個月首次擴張，經濟數據出現積極信號。
- 財新新出口訂單指數連續第 3 個月位於擴張區間，官方新訂單指數 53 亦上升至擴張區間。新訂單大幅增加，得益於內外需改善、全球製造業景氣回溫。
【債匯金市】
- 各國官員密集談話後，美日債利率反彈，美元指數小幅走弱
- 美國 10 年期公債殖利率攀升至 4.4%，2 年期則於 4.7% 震盪。日本 2 年期國債殖利率 0.21% 創 13 年最高。美元指數走弱但仍維持 104 以上。
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