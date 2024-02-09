金龍年投資形勢看似大好 但別忘了這些潛在風險

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-09 10:20

拜美國經濟軟著陸的預期心理及 Fed 對今年降息亮綠燈之賜，今年 1 月以來全球投資氣氛良好，正值台灣休市期間，近期仍有一些潛在風險值得投資人留意，尤其是美國財報週及美日利率決策，值得後續關注。

農曆春節假期 7 天期間，外銀人士多不認為這短短一週內，國際市場有顯著的影響因素。春節收假 2 月 15 日開工後，首先迎接美國 3 月的 FOMC 會議，Fed 主席鮑爾雖明指 3 月降息並非當前考量，野村投信根據近期利率期貨表現判斷， 3 月降息 1 碼的機率仍近四成，是以 3 月 20 日的 FOMC 會議結果，仍有可能替股債市帶來意外波動。

此外，3、4 月的日銀（BoJ）利率決策會議是另一項變數，市場預期日銀將取消負利率政策、殖利率曲線控管（YCC）及 ETF 與 J-REITs 購買計劃，但近期經濟數據略顯疲軟，上述預期反而造就更多潛在不確定風險，而 3 月會議之前的日本 CPI 及薪資數據，都是相當重要的觀察重點。

除了美日央行政策之外，野村投信認為，另一項潛在風險則是美國經濟的「腳本」究竟為何？目前美國經濟硬著陸、軟著陸、不著陸的三大情境機率分別為 10%、70%、20%，而答案將在 4 月 25 日公布美國第一季 GDP 時揭曉。上述事項皆是上半年投資人需多加留意之處。

富蘭克林華美全球基礎建設收益基金經理人陳美君提醒投資人，春節期間可以先留意美國財報週，判斷多數財報仍優於市場預期，而且經濟數據提供好的支撐。野村投信也認為，美股財報季集中在消費、能源及醫療保健等公司，對整體盤勢影響較小，相對美國 1 月 CPI 通膨數據更值得注意；其次，近期美國公布之經濟數據皆表現良好，使市場對 3 月份降息的預期減低，而美殖利率仍在偏高的水位，美元較強勢，建議投資人持續觀察，留意相關行情變化。

在產業方面，富蘭克林華美 AI 新科技基金經理人楊金峰分析，2024 年 AI 科技產業仍引領市場動能，在電子業庫存回歸正常水準、新興科技應用持續發展的狀況下，台積電優先釋出利多訊息，也顯示 AI 需求強勁，預估將有不錯的表現。