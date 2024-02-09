〈喜迎金龍年〉光寶科參展MWC 打造全球5G生態系

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-09 08:10

2024 MWC 世界通訊大會將於本月 26 日至 29 日在西班牙巴賽隆納登場，台廠光寶科 (2301-TW) 宣布將參與這場盛事。光寶科表示，將以「打造全球 5G 生態系」為主題，首度展示跨國際、跨領域 5G 生態系夥伴垂直應用的成果。

光寶科表示，除了在展會中，首度展示跨國際、跨領域 5G 生態系夥伴垂直應用的成果外，也將同步亮相整合軟硬體設計的「FlexFi 全系列最新 5G 專網通訊小基站 (Small Cell)」以及相關網管產品，提供客戶從 5G 邁向 6G 的完整專網解決方案。

光寶科指出，過去深耕布局 5G 領域，挹注豐厚網通技術能量，將光寶 5G 專網由概念性驗證的階段，提升至全面落地應用。光寶科透露，目前已成功與國際客戶合作，包括完成歐洲智慧醫院、日本智慧工廠等跨國、跨領域的應用。此外，更與台灣電信業者遠傳 (4904-TW)5G 實驗室合作，展現 5G 在環境生態保護方面的創新應用。