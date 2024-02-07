美股重點新聞摘要2024年02月07日

今日操盤前瞻

蘋果 Vision Pro 可能最快 4 月份在中國發售

中東衝突打擊廣告業務 Snap 上季營收遜預期 盤後股價狂瀉逾 30%

梅斯特：Fed 應該有信心在今年稍晚降息

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週二 (6 日) 表示，如果美國經濟表現符合其預期，可能會為降息打開大門，但在通膨持續不確定的情況下，她尚未準備好表態支持的寬鬆時機。閱讀全文...