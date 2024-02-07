美股重點新聞摘要2024年02月07日
鉅亨網新聞中心 2024-02-07 08:09
今日操盤前瞻
美股財報 (2/6 盤後)：Snap(SNAP)、福特 (F)
美國 12 月貿易收支
美股財報 (2/7 盤前)：阿里巴巴 (BABA)、Uber(UBER)
蘋果 Vision Pro 可能最快 4 月份在中國發售
週二 (6 日) 供應鏈最新消息傳出，蘋果將於 4 月或 5 月在中國發布 Apple Vision Pro。閱讀全文...
中東衝突打擊廣告業務 Snap 上季營收遜預期 盤後股價狂瀉逾 30%
Snap(SNAP-US) 周二 (6 日) 公布最新財報，因數位廣告市場低迷，上季營收表現令市場失望，本季財測也遜於預期，拖累盤後股價暴跌 30%。閱讀全文...
梅斯特：Fed 應該有信心在今年稍晚降息
克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週二 (6 日) 表示，如果美國經濟表現符合其預期，可能會為降息打開大門，但在通膨持續不確定的情況下，她尚未準備好表態支持的寬鬆時機。閱讀全文...
紐約 Fed 調查：1 月供應鏈壓力略微升高 紅海航運影響尚未完全顯現
紐約聯準銀行周二 (6 日) 發布的一份報告顯示，今年年初供應鏈壓力有所上升，但仍相當低，這表明與中東問題相關的航運中斷尚未完全顯現出來。閱讀全文...
華為手機需求強勁 中芯國際上季獲利超預期
中國半導體巨擘中芯國際周二 (6 日) 去年第四季獲利優於分析師預期，原因是華為旗下採用該公司所生產晶片的智慧型手機需求強勁。此外，中芯國際也連續四季營收呈現季成長，儘管在美中關係日益緊張且科技戰加劇之際，其展望仍然良好。閱讀全文...
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