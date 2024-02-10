〈龍年產業景氣前瞻〉車用光學需求激增 鏡頭群雄爭食市場大餅

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-10 07:10

2022 年以來光學元件廠的擴充都沒停過，除手機鏡頭已成爲大立光 (3008-TW) 與玉晶光 (3406-TW) 兩強獨大的領域之外，在汽車電子化程度加深同時，車用鏡頭在 2024 年又將成為光學群雄競逐的重要標的，連韓國光學模組廠 LG Innotek 都要來積極爭取更進一步的合作與投資。

根據研究機構指出，車載鏡頭年產值 2028 年估計達到 139 億美元；而 5G 高速傳輸及 AI 智慧演算發展趨勢，電動車自駕程度持續提升，也都突顯車載鏡頭產業的未來性及重要性。

今國光車載鏡頭訂單能見度已看到 5-6 年，今國光目前量產兩顆車用環艙鏡頭給加拿大國際汽車零配件製造商 Magna，今國光目前車載鏡頭每月出貨量達 30 萬顆，訂單持續達 2030 年，車用鏡頭占今國光營收占比已達 11%，營收比重之高在各光學元件廠居冠，同時，今國光車用鏡頭的訂單穩定成長，已進行新增產能的擴充案，車用產品新產能將在 2024 年上半年加入，新產能開出後，預計將較原有產能增加 20%。

亞光車用鏡頭產品線仍是今年成長重點，供應美系客戶等等海外車廠的每月鏡頭出貨量，已由 2022 年的 25 萬顆成長至 2023 年的 50 萬顆，預估 2024 年上看每月 100 萬顆，續呈現倍數成長。 同時，以亞光的光學技術層次及量產經驗，更引進韓國光學模組廠 LG Innotek (LGIT) (011070-KR) 擬參與其集團內子公司科太的現增案，擴大雙方合作。

中揚光 2024 年營運將由谷底翻揚，中揚光在車載應用產品上今年將有高達 30-40% 的成長，也是成長的動能主力。統計中揚光 2023 年營收營收 9.45 億元，其中在包括模具、鏡片及鏡頭的車載應用產品上 ，2023 占營收比重 15%，今年將有高達 30-40% 的成長，此一成長幅度也與整體中揚光 2024 年營收成長相符。

中揚光 2023 年積極進行市場籌資，去年底完成發行 8000 張的現增私募股，募集 2.43 億元，同時，私募案的應募人包括了散熱模組雙鴻科技 (3324-TW) 以 1 億元認購私募股 3300 張，顯示雙鴻爲本身轉投資應用光學廠捷西廸與中揚光結盟，其中也包括了車載等應用。。