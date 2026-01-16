緯創自結2025年獲利274億EPS 9.04元 雙創新高

緯創 (3231-TW) 今 (16) 日公告 2025 年自結損益，2025 全年營收 2.19 兆元，稅後純益 274.01 億元，年增超過 5 成，每股純益 9.04 元，營收、稅後純益與每股純益皆創下歷史新高紀錄。