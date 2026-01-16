緯創自結2025年獲利274億EPS 9.04元 雙創新高
緯創 (3231-TW) 今 (16) 日公告 2025 年自結損益，2025 全年營收 2.19 兆元，稅後純益 274.01 億元，年增超過 5 成，每股純益 9.04 元，營收、稅後純益與每股純益皆創下歷史新高紀錄。
緯創 2025 年第四季營收 7209.4 億元，季增 26.97%，年增 1.43 倍；毛利率 5.62%，季減 1.77 個百分點，年減 2.48 個百分點；營益率 3.53%，季減 1.25 個百分點，年減 0.46 個百分點；稅後純益 81.6 億元，季增 10.18%，年增 53.82%，每股純益 2.59 元。
緯創 2025 全年營收 2.19 兆元，年增 1.08 倍；毛利率 6.13%，年減 1.89 個百分點；營益率 3.59%，年減 0.12 個百分點；稅後純益 274.01 億元，年增 57.1%，每股純益 9.04 元。
緯創指出，第一季伺服器動能延續，需求仍然強勁，將呈現淡季不淡，並預期相關業績將逐季增溫，全年則有望成長雙位數百分比。緯創將於 2 月 6 日舉辦旺年日，預料屆時將釋出最新展望與看法。
