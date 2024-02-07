AI熱潮下首選股票 美超微700%的漲幅遠勝輝達

鉅亨網新聞中心 2024-02-07 14:20

美超微在去年約 250% 的飆升基礎上，今年股價上漲了一倍多，輕鬆超過了輝達、AMD(AMD-US) 和微軟 (MSFT-US) 的漲勢。自 2022 年底以來，美超微股價累計漲幅已經超過 700%，市值已經漲至原來的 8 倍多。

它的市值也超過一半的標普 500 指數成分股，儘管它屬於中型股。 誠然，它與輝達的規模仍然相去甚遠，後者的規模約為 1.7 兆美元。

最新強勁成長的催化劑出現在上個月，當時該公司的初步季度業績遠遠超出預期，顯示人們對人工智慧伺服器 (包括超微的冷卻系統) 有著濃厚的興趣。隨後，美超微也上調了營收預期。

Ocean Park Investments 投資公司的創辦人兼投資長 J. Dennis Jean-Jacques 表示：「對於美超微來說，誰贏得人工智慧競賽並不重要，因為如果你購買人工智慧晶片，無論是從 Nvidia 還是其他公司購買，你都需要將它們連接起來，並且需要它們冷卻，這就是它的用武之地。 」

美超微的伺服器是用於運行輝達或其他人工智慧晶片的硬體。客戶使用數千個這樣的晶片，會產生巨大的熱量。

Rosenblatt Securities 的 Hans Mosesmann 認為，美超微的液冷伺服器系統是「下一代人工智慧計算硬體解決方案的必備條件」。 他說，該公司就像「瑞士之於人工智慧」，受益於整體人工智慧的成長，而不是特定客戶的成長。

根據 Vanda Research 最新每周數據，美超微也是最受散戶投資者歡迎的股票中排名第 15 的股票，比 Meta Platforms Inc. (META-US) 或 Netflix Inc.(NFLX-US) 等廣受關注的公司，吸引了更多的散戶購買量。 Vanda 認為，如果這些買家選擇轉向購買規模更大的股票，這將是一個潛在的風險。

不斷上升的預期，緩解了美超微走強對其估值的影響。 美超微的本益比為 26 倍，比 Nvidia 便宜約 33 倍，接近那斯達克 100 指數的 25.4 倍。

對於 Ocean Park 的 Jean-Jacques 來說，這意味著它仍然具有吸引力。