摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，去年 12 月聘請波克夏時任投資經理康姆斯（Todd Combs）後，自己曾親自致電巴菲特，並透露股神針對此事的反應。

戴蒙親自致電告知挖走愛將 巴菲特幽默神回一句話。(圖:shutterstock)

康姆斯是巴菲特的 2 位投資經理之一，數年來還擔任波克夏旗下汽車保險公司蓋可（Geico）的執行長，是巴菲特的得力助手。然而就在巴菲特宣布退休、各界關注人事布局之際，康姆斯選擇跳槽至摩根大通，負責規模 100 億美元的「安全與韌性投資計畫」，該計畫可以發動對國防、航空航太、醫療保健和能源領域的投資，同時也擔任戴蒙的特別顧問。

戴蒙在這份震驚金融圈的人事異動消息公布後表示，康姆斯是他所認識「最偉大的投資人和領導人之一」。

《商業內幕》報導，戴蒙 15 日在美國商會受訪時說：「這是一個自由的國家，每個人都會做出自己的決定。我確實打電話給華倫。他或許不會特別樂見這件事，但他說，『如果他一定要去哪裡，至少是去你那裡。』」

多年來，戴蒙曾多次讚揚巴菲特，並稱巴菲特代表了美國資本主義和美國本身的所有好特質。

69 歲的戴蒙在 15 日的訪談中，也談到外界對他個人未來去向的關切。當被問及是否希望再擔任現職至少 5 年時，戴蒙回應「是，至少如此」。

他說：「我熱愛自己正在做的事。我能做多久，取決於董事會。只要我還有精力、還有那股不服輸的狠勁，以及內心的熱情，是的，我就想繼續做下去。」

至於是否有意出任聯準會主席，戴蒙則明確否認：「絕對、完全、不可能，無論任何理由都不會。」他也再次強調央行獨立性的重要性。