野村策略師指出兩威脅 恐致大型科技股翻車 美股回吐今年漲幅
鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-07 11:13
大型科技股去年主導美股漲幅，且今年持續引領標普 500 指數走高，正當華爾街策略師們紛紛思索，什麼樣的情況可能導致頭重腳輕的股市崩盤之際，野村證券 策略師發布最新報告，談到兩項可能引發大型科技股拋售的因素。
野村資深股票衍生性商品策略師 Charlie McElligott 表示，對於領先市場的科技公司來說，眼下的擔憂首先在於輝達 (NVDA-US) 的獲利可能低於預期。FactSet 指出輝達即將在 2 月 21 日公布最新業績。
FactSet 訪調分析師預估，2023 年最後一季，這家晶片商和人工智慧 (AI) 寵兒每股盈餘 (EPS) 估達 4.53 美元，遠高於前一年同期的 88 美分。
FactSet 數據顯示，自 2024 年初以來，輝達股價已漲逾 35%，是標普 500 指數表現最佳的成分股，緊追在後的是科技股七巨頭 (Magnificent Seven) 另一成員 Meta(META-US)，今年迄今累計上漲約 28%。
LPL Financial 策略師表示，光是輝達、Meta、微軟 (MSFT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 這四檔股票，今年就貢獻標普 500 指數近 75% 的總報酬率。
再來，通膨回升也可能使美股在未來幾個月面臨更大的威脅。
McElligott 表示，現在幾乎整個投資界都不認為通膨會反彈，但正如投資人去年所經歷的，當時一度有許多經濟學家認為美國經濟會衰退，但最終預測落空。因此，只因為華爾街很少有人預期某件事會發生，不代表就一定不會成真。
McElligott 認為，聯準會 (Fed) 官員可能會導致美國經濟過熱，導致「動物本能」(animal spirits) 復甦，從而引發通膨。雖然短期內發生的機率不大，但未來幾個月仍有可能發生，屆時經濟學家和投資人將不得不應對更具黏性的服務業通膨，導致市場撤回對大型成長股的大量押注。
McElligott 指出，美國過去六個月的年化核心通膨率已降至 1.9%，但他認為目前依然存在發生意外的空間。
Dow Jones Market Data 顯示，輝達周二盤中一度下跌 3.5%，令標普 500 指數和那斯達克綜合指數承壓，終場跌幅收斂至 1.6%，報每股 682.23 美元。
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