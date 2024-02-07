野村策略師指出兩威脅 恐致大型科技股翻車 美股回吐今年漲幅

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-07 11:13

野村資深股票衍生性商品策略師 Charlie McElligott 表示，對於領先市場的科技公司來說，眼下的擔憂首先在於輝達 (NVDA-US) 的獲利可能低於預期。FactSet 指出輝達即將在 2 月 21 日公布最新業績。

FactSet 訪調分析師預估，2023 年最後一季，這家晶片商和人工智慧 (AI) 寵兒每股盈餘 (EPS) 估達 4.53 美元，遠高於前一年同期的 88 美分。

再來，通膨回升也可能使美股在未來幾個月面臨更大的威脅。

McElligott 表示，現在幾乎整個投資界都不認為通膨會反彈，但正如投資人去年所經歷的，當時一度有許多經濟學家認為美國經濟會衰退，但最終預測落空。因此，只因為華爾街很少有人預期某件事會發生，不代表就一定不會成真。

McElligott 認為，聯準會 (Fed) 官員可能會導致美國經濟過熱，導致「動物本能」(animal spirits) 復甦，從而引發通膨。雖然短期內發生的機率不大，但未來幾個月仍有可能發生，屆時經濟學家和投資人將不得不應對更具黏性的服務業通膨，導致市場撤回對大型成長股的大量押注。

McElligott 指出，美國過去六個月的年化核心通膨率已降至 1.9%，但他認為目前依然存在發生意外的空間。