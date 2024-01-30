美國經濟強勁、中國財政支持 IMF上修今年全球經濟成長預測至3.1%

鉅亨網編譯段智恆 2024-01-30 21:57

國際貨幣基金 (IMF) 周二 (30 日) 將今年全球經濟成長預期上修至 3.1%，高於去年 10 月預測的 2.9%，原因是美國經濟成長優於預期以及中國推出財政刺激措施，而 2025 年的經濟成長預測則維持在 3.2% 不變。值得注意的是，該組織同時警告戰爭和通膨風險仍未消失。

IMF 周二在《世界經濟展望》(world Economic Outlook) 中表示，一些國家為應對通膨而採取貨幣緊縮政策以及削減公共支出是預估全球經濟增速將低於新冠疫情爆發前二十年 (當時平均增速為 3.8%) 的原因之一。考慮到新冠肺炎物價衝擊的規模以及隨後的升息，情況可能會變得更糟。

IMF 首席經濟學家古林查斯 (Pierre-Olivier Gourinchas) 在一次簡報會上表示：「全球經濟繼續表現出非凡的韌性，我們現在正處於軟著陸的最後階段，通脹穩步下降、經濟成長保持穩定。但擴張速度仍然緩慢，未來可能會出現動盪。」

該組織組織列舉的下行風險包括地緣政治衝擊和全球供應中斷，如紅海「青年運動」(Houthis) 武裝份子的襲擊、中東地區衝突擴大，可能導致的新一輪大宗商品價格飆升再度推高通膨，進而迫使各國央行在更長時間內將利率維持在較高水準應對。

IMF 的預測，倘若包括燃料在內的大宗商品價格今、明兩年下跌，主要經濟體的利率將會放寬。該組織的經濟學家認為，美國聯準會 (Fed)、歐洲央行 (ECB) 和英格蘭銀行 (BOE) 將在今年上半年維持利率不變，然後隨著通膨放緩逐步下調利率。

IMF 進一步指出，由於能源價格下降，去年第四季通膨的降溫幅度比預期大，預料這種減速將持續到 2025 年，讓全球通膨率從 6.8% 降至 4.4%。該組織估算，已開發經濟體的通脹放緩速度將比新興市場快。值得注意的是，各國央行面臨的挑戰是實現貨幣政策正常化，並實現平穩著陸，既不過早降息，也不過度推遲降息。

古林查斯說，IMF 正在留意中東衝突升級的可能性並且保持警惕， 不過在這一點上，供應中斷的影響及其對整體通膨的影響仍然相對有限。

此外，IMF 再次警告全球貿易可能分裂為相互競爭的集團，預估 2024 年和 2025 年世界貿易成長率分別為 3.3% 和 3.6%，低於 4.9% 的歷史平均值。該組織指出，去年各國實施約 3,000 項新的貿易限制，幾乎是 2019 年的 3 倍。

美國今年經濟成長上修至 2.1% 中國上調至 4.6%

美國方面，IMF 將該國全年經濟成長預期從先前的 1.5% 上調至 2.1%，原因是去年年底的消費者支出高於預期。不過這一預期的增速仍低於 2023 年的 2.5%，原因是 Fed 將利率升至 20 年來最高水準的延遲影響、逐步收緊的財政政策以及疲弱的就業市場抑制需求。

中國今年的經濟成長預期則從 4.2% 上調至 4.6%，反映出去年經濟成長強勁，該國政府為防範自然災害增加支出。此外，印度今年經濟預估將以 6.5% 成為全球成長速度最快的經濟體之一，高於先前預測的 6.3%。

與此同時，歐元區的今年經濟成長預測從先前的 1.2% 下調至 0.9%，反映出 2023 年的結果弱於預期，這主要是由於俄烏戰爭的影響。IMF 預估，隨著能源價格上漲的影響消退，歐洲消費者將增加支出。