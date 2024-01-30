〈財報〉通用汽車上季業績超預期 看好今年獲利展望

鉅亨網編譯段智恆 2024-01-30 21:01

通用汽車周二 (30 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第四季財報，該季營收、獲利打敗華爾街分析師預期，同時預估今年獲利將隨著美國銷量改善而成長，不過給出的預測仍低於兩年前創下的紀錄新高。值得注意的是，該公司還暗示今年可能會向股東返還更多資本。

展望未來，通用汽車預估今年全年經調整後息稅前利潤 (EBIT) 介在 120 億至 140 億美元之間，低於 2022 年創紀錄的 145 億美元、全年每股獲利介在 8.50 至 9.50 美元之間，遠超分析師預估的 7.75 美元，而今年資本支出預估介在 105 億至 115 億美元，其中包括對電池製造合資企業的投資。

此外該公司還預估，隨著電動車持續成長，其在美國全產業的汽車銷量將攀升至約 1,600 萬輛。這一數字高於美國去年的 1,550 萬輛車銷量，可能寫下 2019 年以來新高。其中，通用汽車預估今年整體電動車銷量占美國市場的比例將從去年的 7% 升至 10%。

值得注意的是，通用汽車執行長巴拉 (Mary Barra) 在給股東的一封信中強調公司返還資本的舉措，包括在 2023 年透過 100 億美元的股票回購和 33% 的股息增加向股東返還 120 億美元。財報中顯示，通用汽車會繼續將超額自由現金流返還給股東。

根據財報，通用汽車去年第四季 (截至 12/31) 營收報 429.8 億美元，高於華爾街分析師預期的 386.7 億美元、經調整後每股獲利報 1.24 美元，也優於分析師預期的 1.16 美元；淨利報 21.02 億美元，合每股 1.59 美元，高於 2022 年同期的 19.99 億美元或 1.39 美元。

按去年全年來看，通用汽車經調整後 EBIT 為 124 億美元，達到該公司在去年 11 月預測的 127 億美元高端。

分析指出，通用汽車更為樂觀的獲利前景，與其說是因為全球銷量提升，不如說是去年最大的問題已經過去。通用汽車將自駕部門 Cruise、電動車業務的支出分別減去 10 億與 17 億美元，而且還不會像去年遭受美國汽車工人聯合會 (UAW) 罷工損失 11 億美元。

電動車方面，通用表示在經歷一段時間同頓後，今年電動車的產量將會增加，同時會繼續推出新的電動車款，包括純電 Chevrolet Equinox、全尺寸 GMC Sierra Denali SUV。

巴拉在股東信中表示，電動車成長速度確實有所放緩，造成一些營運雜音，但基於核心車型更高的產量，公司競爭地位將在今年獲得改善。此外，到今年底，電動車產品線將實現「可變利潤正成長」。