IMF籲日銀做好升息準備 防止通膨意外攀升

鉅亨網編譯段智恆 2024-01-31 00:30

國際貨幣基金 (IMF) 周二 (30 日) 表示，日本央行 (日銀 / BOJ) 需要做好升息的準備，以防通膨意外加劇，但目前其寬鬆政策立場仍然合適。

IMF 首席經濟學家古林查斯 (Pierre-Olivier Gourinchas) 在周二發布最新《世界經濟展望》(World Economic Outlook)前的一次在線簡報會上表示：「若通膨以某種方式加速上升且很有可能遠超過央行的通膨目標，日銀要做好升息的準備。」

日銀在上周的一次政策會議上暗示，在實現永續通膨目標方面取得進一步進展，加劇市場對負利率即將結束的猜測。日銀總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 煞費苦心地保證，即使升息貨幣寬鬆政策仍將非常寬鬆。

去年 7 月，古林查斯建議日銀退出殖利率曲線控制 (YCC) 政策，幾天後，日銀增加這項機制的彈性，讓金融市場感到意外。這促使一些日銀觀察家更加留意 IMF 對該央行的立場。

分析指出，日本目前幾乎沒有通膨過度的跡象。一項不包括生鮮食品的關鍵指標預估本月將減速，可能低於日銀 2% 的目標，之後可能因日本政府去年控制能源成本的措施產生的基數效應而大幅回升。

在上周發布的最新季度經濟展望中，日銀將從 4 月開始的下一財政年度的物價預期下調至 2.4%，使其估值更接近民間經濟學家 2.2% 的預測。