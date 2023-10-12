美股重點新聞摘要2023年10月12日

今日操盤前瞻

Fed 會議紀錄

美國 9 月 CPI、上周失業金數據

Fed 會議紀錄：高利率要維持一段時間、決策應「謹慎行事」

美國聯準會 (Fed) 周三 (11 日) 公布 9 月 19 至 20 日貨幣政策會議紀錄顯示，決策者在當時會議上對是否需要進一步升息存有分歧，儘管結果來看今年可能會再升息一次。此外官員也一致認為在通膨回落至 2% 之前利率需要保持在高峰，對利率決策須「謹慎行事」。閱讀全文...

Fed 理事華勒放鴿：先「觀察」政策利率再決定是否升息

美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周三 (11 日) 表示，隨著金融市場收緊，Fed 在採取進一步利率措施之前，可先觀察自己的政策利率再做決定。閱讀全文...

路透：美國限制向中國出口 AI 晶片規定正在進行最終審查

路透周三 (11 日) 報導，根據美國政府發布的一份公告，一項限制向中國出口某些先進晶片的規定已經修訂並正在進行最終審查，這表明對可用於人工智慧 (AI) 晶片的進一步限制即將出爐。閱讀全文...

俄國總統普丁暗示：OPEC + 減產措施將持續下去

俄羅斯總統普丁周三 (11 日) 在莫斯科舉行的「俄羅斯能源周」會議上表示，將和石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）繼續合作，同時強烈暗示 OPEC + 的減產措施可能持續到明年年底，甚至更久。外媒認為，該舉措幾乎一定會支撐油價，對克里姆林宮來說是一大福音。閱讀全文...