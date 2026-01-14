鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-14 07:10

據《Yahoo Finance》周三 (14 日) 報導，資深交易員、Thinkorswim 創辦人 Tom Sosnoff 向來以逆勢思考聞名，而目前市場的交易位置已經敲響了他心中警鐘。

Sosnoff 表示，「我不是認為市場會立刻反轉或崩盤，但我覺得，目前市場走向下跌的機率正在提高。」

他補充道，「我認為很多股票的定價其實相當合理，也知道市場上沒有太多其他投資選項。但我要說的是，我覺得股票已經被充分定價了。一旦出現任何向下的動能，就像去年 4 月我們看到的那樣——而我預期今年 3 月、4 月或 5 月可能會再度出現類似情況——市場就可能迎來一波比較難看的拋售，幅度大約 10% 到 15%。」

正如 Sosnoff 所言，目前市場幾乎沒有犯錯空間。

根據 FactSet 數據，市場預估 2026 年標普 500 企業獲利在每一季都將呈現雙位數成長，其中第四季預估最強勁，達 18.1%。全年獲利成長率則被模型推估為 15%。

同時，自下而上 (bottom-up) 分析的策略師，給出的標普 500 目標價高達 8,010 點，較目前水準還有約 18% 的上漲空間。

在此背景下，標普 500 的預估本益比已來到 22 倍，明顯高於 10 年平均的 18.7 倍。股票估值幾乎與 2022 年 1 月初觸頂時相當，而當時隨後迎來的是一場為期 9 個月的熊市，指數最終下跌約 19%。

然而，支撐股市的背景條件並非那麼完美。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周日晚間透露，美國司法部已向聯準會送達大陪審團傳票，威脅就他在美國參議院作證一事提出刑事起訴。爭議點在於：央行位於華盛頓特區的總部整修工程，以及鮑爾是否在工程規模問題上誤導國會。

鮑爾在影片聲明中形容這項調查「前所未見」，並質疑其動機。川普政府一直公開表達希望降息的立場，而鮑爾則強調，他在擔任聯準會主席期間「不受政治壓力或偏袒影響。」

多數投資人從未見過聯準會與總統之間的激烈衝突在公開場合上演。自川普重返白宮以來，他已多次抨擊鮑爾，而最新的發展，無疑將情勢推向全新的層級。

摩根大通 (JP Morgan) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 周二在財報後電話會議中表示，「首先，我要說的是，我並不完全認同聯準會所做的每一項決策，但我對鮑爾這個人本身抱持極高的敬意。我們認識的每個人都相信聯準會的獨立性，我們也是如此。任何削弱這種獨立性的行為，恐怕都不是好主意。在我看來，這反而會產生相反的效果。這會推高通膨預期，並可能在長期內拉高利率。」

另一方面，去年 12 月的就業報告顯示，當月僅新增 5 萬個工作機會，低於市場共識預期的 7 萬。若接下來一連串數據都呈現類似疲弱表現，恐怕會動搖 2026 上半年企業獲利的樂觀預期。

此外，市場也不能保證聯準會一定會如共識預期，在年初多次降息。SlateStone Wealth 首席市場策略師 Kenny Polcari 表示，部分原因在於通膨已經降溫，而在股市創新高的情況下，要為進一步降息找到合理理由並不容易。