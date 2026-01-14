AI今年吃硬不吃軟？法巴財管估股市續走多頭 這些「原因」讓日元上看150或更高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-14 15:27

法國巴黎銀行財富管理於今 (14) 日舉辦 2026 年全球投資展望說明會，看好全球經濟展現韌性，股市多頭行情尚未止步，且 AI 投資重點從軟體轉向硬體。針對匯市焦點，法巴財管預期日本央行今年將有 2 次升息機會，日元近期雖疲軟，一度觸及 160 關卡，但目前價值相對便宜，隨日銀啟動升息循環，未來 12 個月日元有望回升至 150 甚至更低的水準。

AI今年吃硬不吃軟？法巴估股市續走多頭 這些「原因」讓日元上看150或更高。（鉅亨網記者張韶雯攝）

法巴財管指出，2026 年全球經濟表現可用「韌性」二字概括，發生經濟衰退的機率依然偏低。預測美國經濟成長率為 1.9%，歐洲為 1.5%，中國為 4.7%，印度則有 7% 的高成長，而台灣今年經濟成長率預計上看 3% 左右。

‌



法巴財管亞洲區投資長巴亞尼（Prashant Bhayani）表示，目前股市多頭已延續約 38 個月，累積漲幅約 90%，相較歷史平均多頭持續 61 個月、漲幅 150% 的紀錄，牛市仍有進一步上漲空間。在降息環境、各國財政刺激政策以及 AI 資本支出帶動下，全球投資環境依然穩健，建議投資人採取「攻守兼備」策略，掌握成長契機的同時建立下檔保護。

法巴財管提出 2026 年六大投資主題，強調 AI 投資重點正從軟體轉向硬體基礎建設。隨著數據中心需求到 2030 年將成長一倍以上，電力、能源儲存、高階晶片及高效散熱系統將成為核心板塊。此外，由於去全球化與數位化趨勢，資源稀缺問題日益顯著，法巴財管持續看好大宗商品，特別是銅、稀土金屬與黃金，預期黃金在投資組合中的配置比例有望從目前的 2.8% 提升至 5%。

在產業佈局上，除 AI 硬體外，法巴財管也看好國防、醫療保健及公用事業。國防支出在歐洲與亞洲持續擴大，而醫療產業則受惠於減肥藥物與高齡化社會需求，具備長期結構性成長動能。

針對資產配置，法巴財管建議適度調降對美國大型科技股的過度依賴，並將資金轉向評價面更具吸引力的亞洲股市。巴亞尼提到，亞洲科技股估值較美股便宜，且在半導體與自動化領域具備主導地位。