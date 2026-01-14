鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-14 05:56

美股三大指數週二 (13 日) 盡墨，標普指數小幅下跌 0.19%，主因摩根大通股價走弱拖累銀行類股表現，不過在英特爾與 AMD 大漲帶動下，費半指數逆勢收高。

美股早盤一度受到通膨數據顯示壓力放緩的激勵而上揚，但隨著金融股賣壓加重，主要指數回吐漲幅。

美國 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增率為 2.7%，月增率為 0.3%，與 11 月持平，並符合市場預期。扣除食品與能源價格的核心 CPI 年增 2.6%，月增 0.2%，低於市場預估，並創下自 2021 年初以來最低的年增幅。

在 12 月非農就業報告顯示勞動市場降溫後，這份通膨數據顯得格外關鍵。

根據 CME FedWatch 工具顯示，交易員已強化對聯準會本月按兵不動的預期，但對於之後數月降息的機率略有上修。市場仍普遍預期，聯準會將在 6 月啟動兩次各 1 碼的降息循環中的第一次。

另一方面，全球多位央行官員與前財政部長葉倫 (Janet Yellen)、前聯準會主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 一同，公開譴責美國司法部對聯準會主席鮑爾的調查，認為此舉威脅聯準會的獨立性。鮑爾任期將於 5 月屆滿，他形容這項調查是來自川普的政治壓力。川普近來多次呼籲大幅降息。

在地緣政治方面，川普週一表示，任何持續與伊朗進行貿易的國家，將面臨 25% 的關稅。此舉為本已因委內瑞拉與格陵蘭議題承壓的市場再添不確定性，也可能對美中貿易休戰構成威脅。

美股週二 (13 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 398.21 點，或 0.8%，收 49,191.99 點。

那斯達克指數下跌 24.032 點，或 0.1%，收 23,709.873 點。

S&P 500 指數下跌 13.53 點，或 0.19%，收 6,963.74 點。

費城半導體指數上漲 73.156 點，或 0.95%，收 7,747.993 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 14.49 點，或 0.091%，收 15,826.19 點。

標普 11 大板塊中，金融類股重挫 1.84% 成為最大拖累，非必需消費與醫療保健類股同步走弱，但能源股逆勢領漲。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭表現分岐。Meta (META-US) 下跌 1.69%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.31%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.24%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.36%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.57%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.17%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 2.35%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.29%。

企業新聞

摩根大通 (小摩) (JPM-US) 重挫 4.18% 至每股 310.90 美元，小摩公布第四季營收與獲利優於市場預期，但投資銀行部門表現不如預期，加上併購蘋果 (AAPL-US) 信用卡業務帶來的影響，拖累整體獲利表現。

達美航空 (DAL-US) 收黑 2.38% 至每股 69.33 美元，達美航空第四季調整後獲利略高於分析師預期，但營收未達市場預估，加上對 2026 年的展望好壞參半，股價隨後走低。

輝達 (NVDA-US) 小漲 0.47% 至每股 185.81 美元，Gartner 初步估算，2025 年全球半導體營收達到 7,930 億美元，年增 21%，同時，輝達進一步鞏固領先地位，成為全球首家年晶片營收突破千億美元的半導體公司。該公司 2025 年的表現貢獻了整體產業成長超過三分之一。

KeyBanc 將 AMD (AMD-US) 與英特爾 (INTC-US) 評等上調至「優於大盤」，並同步調升目標價，主因超大規模雲端服務商資料中心需求強於預期，並帶動 DRAM 與 NAND 記憶體供應趨緊、價格上揚，帶動兩檔個股股價均大漲逾 6%，成為當日支撐科技股的重要力量。

Meta (META-US) 挫跌 1.69% 至每股 631.09 美元，Meta 正在與其合作夥伴 EssilorLuxottica 洽談，計劃將雷朋 AI 智慧型眼鏡的產量增加一倍，在 2026 年底前將年產能提升至 2,000 萬副或以上。

花旗集團 (C-US) 收黑 1.19% 至每股 116.30 美元，花旗傳出本週將裁員約 1,000 人，屬執行長 Jane Fraser 推動成本控制措施的一環。

經濟數據

美國去年 12 月 CPI 年增率報 2.6%，預期 2.7%，前值 2.7%

美國去年 12 月 CPI 月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國去年 12 月核心 CPI 年增率報 2.6%，預期 2.7%，前值 2.6%

美國去年 12 月 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.2%

華爾街分析

Financial Markets Online 交易主管 Jarek Sklodowski 表示，聯準會 1 月降息的可能性仍然不高，3 月較有機會；美國經濟復甦仍在軌道上，即便就業成長略顯疲弱，聯準會短期內不會急於降息，但通膨降溫讓其保有政策彈性。

Edward Jones 高級全球策略師 Angelo Kourkafas 分析，隨著美國勞工統計局恢復正常運作，市場將聚焦近期通膨降溫趨勢能否延續。近月商品價格自低檔回升，可能反映關稅相關成本逐步轉嫁；相較之下，服務業通膨已出現循序放緩的正向跡象，預期這將在 2026 年持續緩解勞動市場帶來的通膨壓力。

美國銀行、花旗集團與摩根士丹利預計將於本週稍後陸續公布財報，Haverford Trust 機構策略主管 Hank Smith 預估，銀行業財報前景看好，預期大型銀行將受惠於經濟成長加快、監管環境放寬與信貸需求強勁等多項利多，加上殖利率曲線趨於陡峭，整體獲利能力可望進一步提升。