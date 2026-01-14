鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-14 06:14

據《MarketWatch》報導，金價儘管在過去 12 個月大幅飆升，但這並未阻止投資人持續在 2026 年尋求配置黃金。不過，高盛 (Goldman Sachs) 投資策略團隊並不認為黃金是投資組合中理想的分散工具。

在其 2026 年展望報告中，高盛投資策略團隊警告指出，「黃金曾出現過深且持續時間很長的回檔，最大跌幅甚至達到 70%。」而固定收益資產傳統上被視為在市場動盪時期為投資組合提供緩衝的工具。

高盛投資策略團隊戰術性資產配置主管 Brett Nelson 在 2026 年展望的媒體說明會上表示，從歷史來看，「黃金的波動性高於美股，回檔幅度也大得多，而且只有在約一半的 20 年滾動期間內，才能有效對抗通膨」，也就是說，只有一半時間能創造實質報酬。相較之下，「美股在這樣的時間框架內，總是能跑贏通膨。」

投資人周一再度大量湧入一檔熱門的黃金 ETF，根據 FactSet 數據，流入 SPDR Gold Shares 資金高達 9.5 億美元。這波大額資金流入，扭轉了該 ETF 在 2026 年初的資金流出情況，今年以來淨流入金額已達 1.18 億美元。

該 ETF 今年以來上漲，此前在 2025 年幾乎暴漲 64%，創下 2004 年底成立以來最強勁年度漲幅。根據 FactSet，該漲幅遠遠超過此前最大一次年度表現──2007 年時上漲逾 30%。截至周二午盤，該黃金 ETF 今年已上漲超過 6%，表現甚至超越 2026 年美國股市漲幅。

根據道瓊市場數據，金價在周二小幅走低，此前在周一創下歷史新高。

富國銀行投資研究院 (Wells Fargo Investment Institute) 周二在一份報告中表示，預期 2026 年金價仍有進一步上漲空間，部分原因包括「地緣政治緊張情勢升溫，以及全球央行積極購買黃金」。該機構指出，聯準會 (Fed) 今年預期降息，加上美元維持相對穩定，將有助於推動黃金在 2026 年持續跑贏其他資產，「儘管漲勢要比 2025 年緩一些」。

鮑爾周日透過影片聲明表示，這項前所未見的行動帶有政治施壓的意味，目的是逼迫聯準會按照總統川普的意願降息，而非基於經濟數據做出決策。

美股周二轉為走低，道瓊、標普 500 與那斯達克綜合指數全面下跌，投資人正評估最新的通膨數據，以及摩根大通 (JPMorgan Chase) 公布的最新一季財報，這也揭開華爾街銀行第四季財報季序幕。