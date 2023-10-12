〈美股盤後〉Fed會議紀錄公布 10年期美債殖利率下滑 美股震盪收紅

美股週三 (11 日) 交易震盪，所有主指開盤均上漲，聯準會會議紀錄公布前回落，隨後收復失地，尾盤持續走高。道瓊收紅近 66 點，標普升超 0.4%，那指和費半指數漲超 0.7%。

10 年期美債殖利率跌至約兩週低點，原因是巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯 (Hamas) 週末對以色列發動致命攻擊後，中東戰火仍在肆虐，市場避險情緒濃烈。

政經方面，聯準會 (Fed) 9 月會議紀錄顯示，大多數聯準會決策者都認為再次升息是適當的，有些人則認為可能沒有必要進一步升息。 與會者普遍認為，貨幣政策的立場處於限制性領域。

紀錄寫道，所有與會者都同意，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 能夠謹慎行事，每次會議的政策決定將繼續基於即將獲得的整體資訊及其對經濟前景和風險平衡的影響。

地緣方面，以色列戰爭延燒，以色列總理尼坦雅胡與曾任國防部長及參謀總長的甘茨同意成立緊急聯合政府，並設立戰時內閣。

哈瑪斯上週末發動致命襲擊後，以色列人一直保持高度警惕，警惕伊朗支持的黎巴嫩什葉派武裝組織「真主黨」可能加強襲擊的任何跡象。

以色列北部週三響起空襲警報，當地居民被告知前往防空洞，但當局後來表示，有關黎巴嫩「入侵領空」的報導是虛驚一場。

美國國務卿布林肯啟程前往特拉維夫市，他表示此行的目的是為了表明美國在危機時刻支持以色列。美方週三警告，伊朗及真主黨不要介入這場危機，更勿低估美方支持以色列的決心。

俄羅斯政府週三宣布重新實施部分資本管制，希望阻止盧布持續探底，盧布是今年新興市場表現第三差的貨幣。

國際貨幣基金 (IMF) 財政事務部主任加斯帕爾 (Vitor Gaspar) 表示，美國及中國均需要作出改革，使其中期債務及財政赤字處於可持續水平。

美股週三 (11 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅，房地產 (+2.01%)、工業 (+1.63%) 和通訊服務 (+1.07%) 領漲。能源板塊 (-1.35%) 跌幅最大。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體收高。Meta (META-US) 上漲 1.86%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.79%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.80%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.23%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.81%。

道瓊成分股漲跌不一。安進 (AMGN-US) 上漲 4.55%；波音 (BA-US) 上漲 1.31%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.24%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 3.27%；嬌生 (JNJ-US) 下跌 1.38%。

費半成分股逾半收紅。高通 (QCOM-US) 下跌 1.06%；輝達 (NVDA-US) 上漲 2.20%；美光 (MU-US) 上漲 1.65%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.55%；AMD (AMD-US) 下跌 0.64%；德儀 (TXN-US) 跌 0.21%。

台股 ADR 齊揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.53%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.81%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.12%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.55%。

企業新聞

微軟 (MSFT-US) 收紅 1.23% 至每股 332.42 美元。微軟週三收到美國國稅局 (IRS) 的通知，要求微軟補繳近 290 億美元的稅金和罰款。

德國百年老牌勃肯鞋 (Birkenstock) 週三以股票代號「BIRK」在紐約證交所交易上市，收盤滑落 12.61% 報每股 40.20 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 下滑 0.24% 至每股 262.99 美元。特斯拉在德州超級工廠生產了第 2000 萬個電池，其 4680 電池產量達到新的里程碑。

經濟數據

美國 9 月 PPI 年增率報 2.2%，預期 1.6%，修正後前值 2.0%

美國 9 月 PPI 月增率報 0.5%，預期 0.3%，修正後前值 0.7%

美國 9 月核心 PPI 年增率報 2.7%，預期 2.3%，修正後前值 2.5%

美國 9 月核心 PPI 月增率報 0.3%，預期 0.2%，修正後前值 0.2%

華爾街分析

經濟學家指出，過往歷史顯示以巴衝突對全球經濟的影響有限，倘若此區域性衝突擴大，特別是主要產油國伊朗也加入，那就另當別論。

Edward Jones 高級投資策略師 Angelo Kourkafas 表示：「隨著最近利率的變動和美聯儲官員過去幾天的鴿派言論，會議紀要似乎令投資者感到鼓舞，因為我們不會看到再次升息，不過，聯準會將考慮即將公布的 9 月份消費者物價指數 (CPI) 數據，聯準會依賴數據尚未消失。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主